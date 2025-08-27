Mercato OM : Un départ à 6M€ (enfin) acté !

Selon les informations du journaliste italien Matteo Moretto, Azzedine Ounahi est tout proche de rejoindre Gérone, actuel 3e de la dernière Liga et qualifié pour la prochaine Ligue des champions.

D’après Moretto, Gérone et l’OM ont trouvé un accord autour d’un transfert estimé à 6 millions d’euros assortis d’un pourcentage à la revente. Une opération qui permet à Marseille de récupérer une partie de sa mise sur le milieu marocain arrivé en janvier 2023 après un Mondial remarqué.

A lire aussi : Pavard intéressé ! Coup de théâtre pou un priorité, ACCORD pour la 7e recrue ! Les 3 infos mercato OM du 27 aout 2025

Malgré un potentiel reconnu, Ounahi n’a jamais réussi à s’imposer durablement sous le maillot olympien. La faute à des blessures récurrentes, un manque de régularité et une forte concurrence au milieu de terrain.

Un nouveau défi à Gérone

À seulement 24 ans, Ounahi pourrait rebondir dans un club en pleine progression. Gérone espère que son profil technique et sa capacité à casser les lignes renforceront un effectif déjà séduisant.

Ce départ devrait offrir un peu de marge financière à Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour boucler d’autres arrivées dans ce mercato encore très agité du côté du Vélodrome.

Si la tendance se confirme, Ounahi tournera la page OM pour se relancer en Espagne, dans un contexte idéal pour retrouver son meilleur niveau.

A lire aussi : Mercato OM : Benjamin Pavard dans le viseur marseillais !