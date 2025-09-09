Mercato concurrents OM : Rennes valide deux transferts !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le Stade Rennais poursuit son opération dégraissage en cette fin de mercato. Alors que le club breton a déjà connu plusieurs mouvements, il reste actif sur le marché des transferts, mais surtout dans le sens des départs. Plusieurs éléments jugés indésirables étaient encore dans l’effectif, et la direction rennaise souhaite clarifier la situation rapidement.

D’après les informations de Ouest-France publiées ce mardi, deux joueurs turcs sont sur le point de quitter le SRFC. Il s’agit du gardien Dogan Alemdar (22 ans) et de l’attaquant Bertug Yildirim (23 ans). Recrutés pour apporter de la profondeur de banc, les deux joueurs n’ont jamais réussi à s’imposer durablement au sein de l’équipe bretonne.

Rennes pousse deux joueurs turcs vers la sortie

Leur avenir devrait s’écrire du côté de la Turquie. Selon le quotidien régional, Alemdar et Yildirim sont proches de s’engager avec Göztepe, actuel troisième de Süper Lig. Cette destination permettrait aux deux internationaux espoirs de retrouver du temps de jeu dans un championnat qu’ils connaissent bien.

Mercato OM : “Mec en or”, “magnifique”, “25 buts cette saison”… Guendouzi s’enflamme pour ce retour ! – https://t.co/nPEjuAXgLI — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 9, 2025

A lire : Mercato : L’OM a essayé de s’offrir ce jeune talent du Bayern…

Pour le Stade Rennais, cette double sortie répond à la volonté de réduire un effectif jugé trop large. En coulisses, le club espère aussi alléger sa masse salariale et préparer les prochains mois de compétition avec un groupe plus homogène.

Une stratégie claire pour la fin du mercato

Avec ces départs imminents, le SRFC confirme une stratégie claire : donner plus de place aux jeunes issus du centre de formation tout en libérant de l’espace pour d’éventuelles arrivées ciblées. Rennes, concurrent direct de l’OM dans la lutte pour les places européennes, montre ainsi qu’il reste actif sur le marché malgré une période de mercato déjà bien animée.