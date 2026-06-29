Mercato concurrents OM : Rennes veut doubler les clubs anglais pour ce défenseur coté à 25M€ !

Le Stade Rennais s’active pour renforcer sa défense centrale et suit de près Charlie Cresswell, l’un des cadres défensifs du Toulouse FC. Un dossier qui fait également écho à l’intérêt manifesté par l’OM pour le défenseur anglais par le passé, avant que les exigences financières du club toulousain ne refroidissent cette piste.

Le Stade Rennais se positionne sur Charlie Cresswell

À la recherche d’un défenseur central capable d’apporter de la solidité à son arrière-garde, le Stade Rennais multiplie les pistes sur le marché des transferts. Selon les informations d’Ouest-France, le club breton s’intéresse à Charlie Cresswell, auteur de deux saisons convaincantes sous les couleurs du Toulouse FC.

Âgé de 23 ans, le défenseur anglais a disputé 29 rencontres de Ligue 1 la saison passée, inscrivant également trois buts. Ses performances régulières ont attiré l’attention de plusieurs formations, aussi bien en France qu’en Angleterre, confirmant sa progression depuis son arrivée au TFC.

Le dossier s’annonce toutefois particulièrement complexe pour le club breton. Toujours selon Ouest-France, Crystal Palace, Manchester United et Brighton suivent également la situation du défenseur anglais, ce qui pourrait intensifier la concurrence au cours de ce mercato estival.

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Un profil déjà évoqué du côté de l’OM

Le nom de Charlie Cresswell n’est pas inconnu des observateurs de l’OM. Le défenseur avait déjà été associé au club marseillais par le passé, alors que les dirigeants olympiens recherchaient un renfort dans l’axe de leur défense.

Cependant, le principal frein concernait déjà les exigences financières du Toulouse FC. La forte concurrence autour de l’international anglais Espoirs permet aujourd’hui au club haut-garonnais d’aborder les négociations en position de force. Ouest-France indique que Toulouse pourrait réclamer un montant supérieur aux 23 millions d’euros proposés par Brighton lors du mercato hivernal de janvier dernier.

Dans ce contexte, le dossier apparaît particulièrement onéreux pour les prétendants. Pour l’OM, qui avait déjà été annoncé sur cette piste, le coût de l’opération constituait déjà un obstacle majeur. Avec l’intérêt confirmé de plusieurs clubs de Premier League, la valorisation de Charlie Cresswell pourrait encore augmenter, rendant son transfert toujours plus difficile pour les clubs français.