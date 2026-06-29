Mercato : Pendant que l’OM cherche à vendre Greenwood, Lille vise un transfert historique à 100 M€

Alors que l’Olympique de Marseille tente de trouver des solutions pour assainir ses finances, un de ses concurrents directs en Ligue 1 pourrait bientôt réaliser une opération totalement hors normes. Le LOSC serait en effet prêt à battre tous les records du club grâce à son prodige Ayyoub Bouaddi.

Selon les informations de RMC Sport, les dirigeants lillois auraient fixé le prix de leur jeune milieu de terrain entre 80 et 100 millions d’euros. Une valorisation exceptionnelle pour un joueur qui n’a pas encore 20 ans mais qui fait déjà partie des plus grands espoirs du football européen.

Si une telle somme venait à être déboursée, Bouaddi deviendrait tout simplement la plus grosse vente de l’histoire de la Ligue 1 vers un club étranger. Il dépasserait alors des transferts devenus emblématiques comme ceux d’Aurélien Tchouaméni au Real Madrid, Nicolas Pépé à Arsenal ou encore Victor Osimhen à Naples, tous réalisés pour environ 80 millions d’euros.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Le record actuel appartient à Neymar, transféré du PSG vers Al-Hilal pour 90 millions d’euros. Mais Lille espère désormais franchir un nouveau cap grâce à son joyau marocain.

Cette perspective illustre aussi l’écart qui existe aujourd’hui entre certains clubs français. Pendant que l’OM est contraint d’envisager de brader Mason Greenwood pour rééquilibrer ses comptes et satisfaire aux exigences financières imposées par l’UEFA et la DNCG, Lille pourrait prochainement encaisser un chèque colossal lui offrant une marge de manœuvre considérable sur le marché des transferts.

Reste désormais à savoir si un géant européen acceptera de s’aligner sur les exigences du LOSC. Une chose est sûre : Ayyoub Bouaddi est déjà en train de faire trembler les records du football français avant même son éventuel départ.