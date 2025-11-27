Mercato concurrents OM : Retournement de situation dans le dossier Endrick / OL ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Depuis plusieurs semaines, le prêt de Endrick, l’attaquant de Real Madrid, vers l’Olympique Lyonnais semblait être une affaire réglée. La presse — notamment brésilienne — avançait qu’un accord définitif avait été trouvé : un prêt sec avec, selon certaines sources, la moitié du salaire prise en charge par l’OL.

Mais la situation a pris un tournant inattendu ces dernières 48 heures. Un journaliste de l’émission espagnole El Chiringuito a semé le doute : « Il n’y a qu’un accord verbal avec l’Olympique Lyonnais pour le prêt d’Endrick. Il n’y a absolument rien de signé. Le Real Madrid veut attendre que le mercato ouvre au cas où un attaquant se blesse. Endrick pourrait le remplacer. Ou s’il y a un changement de coach et que le nouveau compte sur Endrick ».

Autrement dit, l’opération reste suspendue — pour l’instant.

A lire : OM: Sacrée mauvaise nouvelle pour le match face à l’Union Saint-Gilloise !

Le départ d’Endrick n’est pas entériné !

L’évolution de ce dossier s’explique par plusieurs éléments :

Malgré un début de saison modeste au Real Madrid — Endrick n’a inscrit que quelques minutes en championnat — l’option d’un prêt semblait logique pour qu’il obtienne du temps de jeu.

L’OL, de son côté, aurait besoin d’un renfort offensif, après les départs notables et un manque flagrant d’efficacité dans le dernier geste.

Mais le Real Madrid, selon les dernières informations, souhaite conserver plusieurs cartes en main avant d’engager définitivement l’opération. En cas de blessure d’un attaquant ou de changement d’entraîneur, Endrick pourrait rester.

Ainsi, ce qui paraissait acquis se révèle fragile, et l’issue de l’opération reste floue, à quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal.