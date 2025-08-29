Mercato concurrents OM : Romano confirme, Azpilicueta n’ira pas à Lyon !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Libre après son départ de l’Atlético de Madrid, César Azpilicueta s’est engagé avec le FC Séville. Sollicité par Lyon, l’Espagnol a finalement opté pour une nouvelle aventure andalouse.

César Azpilicueta a posé ses valises à Séville pour passer sa visite médicale et signer un contrat d’une saison, plus une en option. Ce choix met fin aux spéculations d’un éventuel retour en Ligue 1, où Lyon aurait tenté de le faire venir. À 36 ans, l’Espagnol a préféré se rapprocher de sa région natale et rester en Liga.

🚨🔴⚪️ Cesar Azpilicueta, new Sevilla player on free transfer after leaving Atléti! He’s just landed for medical and contract signing at the club. 🇪🇸🛬 pic.twitter.com/SXoiyZup1e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Une arrivée à Séville qui ferme la porte à Lyon !

Arrivé à seulement 20 ans en 2010, Azpilicueta avait rapidement séduit le Vélodrome par son sérieux et son abnégation, avant de subir une grave blessure au genou. Transféré à Chelsea en 2012, il y a bâti une carrière immense, marquée par une Ligue des champions, deux titres de Premier League et un statut de capitaine respecté. Son départ avait laissé un goût d’inachevé à Marseille, qui aurait aimé profiter plus longtemps de son talent.

Le choix de l’expérience en Espagne

En rejoignant Séville, Azpilicueta reste à un haut niveau et s’offre un dernier défi dans un championnat qu’il connaît par cœur. Le club andalou mise sur son expérience et sa polyvalence défensive pour encadrer un effectif en reconstruction. Pour lui, c’est aussi l’occasion de se rapprocher de sa famille et de clore sa carrière dans son pays natal.

