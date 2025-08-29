Mercato : L’OM tente un gros coup au poste de latéral gauche !!!

L’Olympique de Marseille poursuit son mercato et pourrait frapper un gros coup sur le marché des transferts. Selon les informations du journaliste David Ornstein pour The Athletic, le club phocéen travaille sur un accord pour signer Oleksandr Zinchenko, actuellement sous contrat avec Arsenal.

Le défenseur ukrainien, âgé de 28 ans, est considéré comme une recrue potentielle de poids pour renforcer l’effectif dirigé par Roberto De Zerbi. Capable d’évoluer au poste de latéral gauche comme au milieu, Zinchenko apporterait son expérience internationale et sa polyvalence à l’OM, engagé cette saison en Ligue 1 et sur la scène européenne.

🚨 EXCL: Marseille working on deal to sign Oleksandr Zinchenko from Arsenal. #OM exploring permanent move for 28yo defender but complicated by Ukraine int’l #AFC salary – significant issue + solution needed for deal to advance; talks ongoing @TheAthleticFC https://t.co/21vfZFo5li — David Ornstein (@David_Ornstein) August 29, 2025



Toujours selon Ornstein, l’OM étudie la faisabilité d’un transfert permanent. Mais plusieurs obstacles subsistent. Le premier concerne la situation sportive de l’Ukraine, encore engagée dans ses compétitions internationales, ce qui complique l’avancée des discussions. Le deuxième point touche au salaire du joueur, jugé élevé pour les standards marseillais.

A lire : Mercato OM : Les infos de RMC et l’Equipe (qui confirment pout Zhegrova) !

L’OM tente Oleksandr Zinchenko… reste à résoudre le problème de salaire !

“Un problème important et une solution nécessaire pour que l’accord avance”, précise le journaliste britannique, soulignant que les négociations restent en cours entre les différentes parties.

Zinchenko, arrivé à Arsenal en provenance de Manchester City en 2022, a disputé de nombreux matchs de Premier League et possède une solide expérience en Ligue des champions. Son profil correspond à la volonté de l’OM de recruter des joueurs confirmés, capables de s’imposer rapidement dans un collectif en reconstruction.

Si l’opération venait à aboutir, ce serait l’un des transferts marquants du mercato estival pour Marseille, après plusieurs arrivées déjà actées. Mais le dossier reste complexe et dépendra des compromis financiers trouvés avec le joueur et son entourage.

Pour l’heure, l’Olympique de Marseille continue ses discussions dans l’espoir de convaincre Zinchenko et Arsenal, tout en travaillant en parallèle sur d’autres pistes.