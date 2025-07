Mercato concurrents OM : Selon Fabrizio Romano, Lyon tente un gros coup !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’Olympique Lyonnais, désormais assuré d’évoluer en Ligue 1 malgré ses contraintes financières, ambitionne un mercato malin et ambitieux. Le club dirigé par Michele Kang a activé la piste menant à Facundo Buonanotte, milieu offensif argentin de 20 ans, actuellement prêté par Brighton à Leicester City.

Selon Fabrizio Romano, les discussions sont bien avancées, alors que le Borussia Dortmund se positionne également sur le dossier.

A lire : Mercato OM : Le plan B si le dossier Weah ne va pas au bout !

D’après plusieurs médias spécialisés, dont But! Football Club et Fabrizio Romano, l’OL a entamé des négociations actives avec Brighton pour le recrutement de Facundo Buonanotte. Ce jeune talent de 20 ans peut évoluer en tant que numéro 10 ou ailier droit.

En parallèle, le Borussia Dortmund suit de près le dossier et pourrait rapidement entrer dans la course, surtout si Brighton se montre ouvert à une cession définitive.

🚨🇦🇷 EXCL: Borussia Dortmund and Olympique Lyon are both in active talks to sign Facundo Buonanotte from Brighton.

BVB entered the race strong as Carney deal is complicated… and OL also want to try get green light for Facundo.

Race on. 🔛 pic.twitter.com/76M0fUQxd0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2025