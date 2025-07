Mercato OM : Le plan B si le dossier Weah ne va pas au bout !

Alors que le mercato bat son plein, l’Olympique de Marseille continue de s’activer pour renforcer son couloir droit. Le club phocéen poursuit les discussions avec la Juventus en vue d’un transfert de Timothy Weah, tandis qu’une solution de repli existe en la personne de Sacha Boey, actuellement au Bayern Munich.

Selon RMC, les négociations avec la Vieille Dame se poursuivent autour du profil de Timothy Weah (25 ans), capable d’évoluer à la fois au poste d’ailier et de piston droit. L’international américain a donné son accord au club provençal pour un contrat de cinq saisons. Reste désormais à s’entendre avec le club italien, qui n’a pas encore validé l’opération. L’OM espère aboutir rapidement dans ce dossier prioritaire pour Roberto De Zerbi, désireux de renforcer l’intensité athlétique et la polyvalence de son flanc droit. Sky Sport Italia affirme que l’OM n’a pas fait encore d’offre et que la Juve veut plus 20 à 22M€ que les 15M€ évoqués…

Sacha Boey si le dossier Weah capote ?

Dans le même temps, selon RMC les dirigeants marseillais gardent le contact avec Sacha Boey (24 ans), en manque de temps de jeu au Bayern Munich. L’ancien latéral du Stade Rennais représente une alternative crédible si les négociations avec la Juventus venaient à échouer. Un dossier jugé également complexe sur le plan financier, mais dont les lignes pourraient bouger dans les prochaines semaines.

La direction marseillaise multiplie ainsi les pistes, consciente des exigences de son nouvel entraîneur et de la nécessité d’étoffer l’effectif à l’approche des premiers matchs officiels.