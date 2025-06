Mercato concurrents OM : Un ancien du Barça vers Lyon ?

Confronté à une situation financière critique, l’Olympique Lyonnais est contraint de composer un mercato à coût zéro. Avec un déficit gigantesque à combler pour éviter une relégation administrative en Ligue 2, le club multiplie les pistes libres de tout contrat. Dans cette optique, Junior Firpo, en fin de bail avec Leeds United, fait l’objet d’une offre lyonnaise.

À la recherche de pistes à moindre coût dans un marché estival crucial et selon Fabrizio Romano, l’OL a donc formulé une offre à Junior Firpo, bientôt libre de tout contrat. Une piste séduisante et peu coûteuse alors que le club doit impérativement combler un déficit de 80 M€ d’ici l’été…

L’Olympique Lyonnais vit une intersaison sous tension. Après la décision conservatoire de la DNCG en novembre dernier et la non-qualification en Ligue des Champions, le club est sommé de générer près de 80 millions d’euros sous peine de relégation administrative en Ligue 2. Dans ce contexte, l’arrivée potentielle de Junior Firpo prend tout son sens. En fin de contrat à Leeds United dans quelques semaines, le latéral gauche de 27 ans représente une opportunité à zéro coût de transfert. Selon Fabrizio Romano, des négociations sont ainsi en cours, et l’OL pousse pour conclure rapidement, avant qu’un concurrent sérieux comme l’AC Milan, en alerte si Theo Hernández s’en va, ne passe à l’action.

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: Olympique Lyon have made a proposal to Junior Firpo as free agent with negotiations underway.

OL are pushing to make it happen with Firpo available with contract due to expire at Leeds United.

AC Milan are also keen if Theo Hernández leaves. pic.twitter.com/76fiMf9oCZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2025