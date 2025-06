Mercato OM : De Zerbi pisté par l’Inter !

La saison de l’Inter Milan s’est achevée dans la douleur. Battus lourdement 5-0 en finale de la Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain, les Nerazzurri terminent un exercice sans titre, marqué par des hauts irréguliers et une fin de parcours catastrophique. Face à cette désillusion, l’avenir de Simone Inzaghi est plus incertain que jamais. Parmi les noms évoqués pour un éventuel remplacement : Roberto De Zerbi.

La déroute de l’Inter face au PSG en finale de C1 fragilise fortement Simone Inzaghi. Sans titre cette saison, le club milanais envisage des alternatives, et De Zerbi figure parmi les premières pistes selon le journaliste italien, Gianluca Di Marzio.

Fin de saison cahotique

Candidat à tous les trophées au cœur de l’hiver, l’Inter Milan a connu un effondrement en fin de saison. Éliminés en Coupe d’Italie, battus d’un point par Naples en Serie A, et désormais humiliés sur la scène européenne par le PSG (5-0), les dirigeants du club s’interrogent sur le futur de Simone Inzaghi. La dynamique est brisée, et les dirigeants semblent avoir perdu confiance. Cependant, un départ de De Zerbi semble peu probable pour autant. Arrivé à l’OM en début de saison, il a réussi sa première saison en propulsant le club à la 2ᵉ place de Ligue 1 et disputera donc la prochaine Ligue des Champions avec le club phocéen…

🚨De Zerbi fait partie des noms potentiels pour l’Inter en cas de départ de Simone Inzaghi. [🥇@DiMarzio] — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 31, 2025

Si l’Inter Milan réfléchit déjà à l’après-Inzaghi, la piste menant à Roberto De Zerbi paraît compliquée à concrétiser. Solide à Marseille, où il a réussi sa première saison en décrochant une qualification directe pour la Ligue des Champions, l’Italien semble bien ancré dans le projet olympien. À moins d’un retournement de situation, son avenir s’écrit encore sur la Canebière.

a lire aussi : OM : C’est confirmé pour Ounahi !