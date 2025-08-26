Mercato concurrents OM : Un gros chèque de 30M€ pour Monaco ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Arrivé à l’AS Monaco l’été dernier, Wilfried Singo s’apprête déjà à plier bagage. Le défenseur ivoirien est en passe de rejoindre Galatasaray dans une opération évaluée à près de 30 millions d’euros, assortie d’un pourcentage à la revente. Un transfert XXL qui pourrait rapporter gros à Monaco et offrir au club turc un renfort majeur pour les saisons à venir.

Wilfried Singo n’est plus très loin de quitter l’AS Monaco. Selon plusieurs sources concordantes dont Nicolò Schira, le club de la Principauté a trouvé un terrain d’entente avec Galatasaray autour d’un transfert estimé à 30 millions d’euros garantis, auxquels viendrait s’ajouter une clause de 10 % sur une éventuelle revente future. Une somme conséquente qui témoigne de la valeur prise par l’international ivoirien sur le marché, lui qui n’a passé qu’une seule saison sur le Rocher après son arrivée en provenance du Torino en 2023. Ce deal, qui pourrait encore être ajusté avec des bonus supplémentaires, s’inscrit dans la volonté de Monaco de réaliser une importante plus-value tout en allégeant sa masse salariale.

Un contrat longue durée pour Singo ?

Wilfried #Singo to #Galatasaray from #ASMonaco is at the final stage for €30M + 10% on the future sale. Ready a contract until 2029 with the option for 2030. #transfers https://t.co/9VJ1z8aa2R — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 25, 2025

Côté turc, Galatasaray avance également ses pions. Le géant stambouliote, toujours à l’affût de profils jeunes mais déjà expérimentés, s’apprête à offrir à Singo un contrat courant jusqu’en 2029, avec une option pour une saison supplémentaire qui pourrait le lier jusqu’en 2030. L’idée est claire : sécuriser l’avenir défensif du club avec un joueur capable de s’imposer sur le long terme, et qui pourrait aussi rapporter gros en cas de transfert ultérieur. Pour Singo, il s’agit d’un projet sportif et financier alléchant, qui lui permettrait de découvrir un nouveau championnat tout en évoluant dans un club habitué aux joutes européennes.

Une opération qui peut faire date

Pour Galatasaray, ce transfert s’inscrit dans une politique ambitieuse, qui vise à consolider l’équipe en vue de la Super Lig mais surtout de la Ligue des Champions. Le club turc n’hésite plus à investir massivement pour attirer des joueurs confirmés de Ligue 1, championnat dont les talents continuent d’être scrutés avec attention. Singo, à seulement 24 ans, représente un profil idéal : jeune, athlétique, habitué aux grands rendez-vous et doté d’une marge de progression encore importante. Si le deal est officialisé dans les prochains jours, il pourrait être l’un des plus marquants de ce mercato estival pour le club stambouliote.

A lire aussi: Mercato OM : boulevard pour Zhegrova ?