Mercato OM : boulevard pour Zhegrova ?

L’Olympique de Marseille poursuit activement son travail sur le dossier Edon Zhegrova. Selon les informations de Luca Bendoni, le club phocéen est en discussions avancées avec le LOSC Lille pour le recrutement de l’ailier kosovar. Les échanges se poursuivent et l’international aimerait lui-même rejoindre l’OM.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Zhegrova n’a cependant plus qu’une année ferme à son bail lillois, en raison d’une clause qui pourrait faciliter son départ à l’été 2026. Une situation contractuelle qui met le LOSC dans une position délicate et pourrait peser sur les négociations.

Du côté marseillais, le besoin est réel. Après le départ de Jonathan Rowe vers Bologne, l’effectif de Roberto De Zerbi s’est affaibli sur les ailes. La recherche d’un profil offensif capable d’apporter percussion et créativité est désormais une priorité. Zhegrova, 25 ans, a démontré ces dernières saisons sa capacité à faire des différences en un contre un et à créer des occasions dans le championnat de France.

A lire : Mercato OM : C’est confirmé pour Ceballos !

ça avance pour Zhegrova

⚪️🔵 Olympique Marseille keep working on a potential deal for Edon Zhegrova from LOSC Lille. Talks still on, Zhegrova would love to join OM. Juventus are not advancing on a move for him at the current stage of things. #TeamOM #OM pic.twitter.com/DzW3MnopHc — Luca Bendoni (@LucaBendoni) August 25, 2025

La concurrence existe, mais elle semble se réduire. Un temps intéressée, la Juventus Turin ne progresse pas dans le dossier et ne constitue pas, à ce stade, une menace sérieuse pour l’OM. Le joueur, de son côté, a exprimé une préférence claire : il aimerait découvrir le Vélodrome et rejoindre un projet où il aurait un rôle majeur. Cette volonté pourrait accélérer les discussions entre les dirigeants marseillais et lillois.

L’OM doit désormais trouver un terrain d’entente avec le LOSC, qui ne souhaite pas brader un joueur encore important dans son effectif. Mais la donne contractuelle et le souhait affirmé de l’ailier kosovar pourraient ouvrir la voie à une solution.