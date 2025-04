Mercato concurrents OM : Un gros départ de l’AS Monaco cet été ?

Depuis plusieurs semaines, Aleksandr Golovin apparaît en retrait dans la rotation de l’AS Monaco. Le milieu offensif russe, en manque de temps de jeu, envisagerait un départ du club monégasque à l’issue de la saison. Un retour en Russie figure parmi les pistes évoquées.

Revenu de blessure fin mars, Golovin ne totalise que 15 minutes de jeu sur les quatre dernières rencontres. Une situation difficile pour un joueur présent depuis sept saisons sur le Rocher. Bien qu’il ait prolongé son contrat jusqu’en 2029 en octobre dernier, son statut a évolué sous les ordres d’Adi Hütter. Le technicien autrichien lui préfère actuellement Maghnes Akliouche, Takumi Minamino ou encore Eliesse Ben Seghir.

A LIRE AUSSI : Mercato : Après Greenwood et Henrique, des clubs anglais veulent un joueur de l’OM !

Golovin, un temps de jeu en forte baisse !

Ce recul dans la hiérarchie a nourri des réflexions chez l’international russe. Selon L’Équipe, Golovin aurait confié à certains coéquipiers son souhait de changer d’air. Il n’exclurait pas un retour dans son pays natal, qu’il avait déjà évoqué en janvier dernier dans les colonnes du média russe Sovsport : « C’est sûr à 100 %, j’ai envie de jouer en Russie, de revenir dans notre pays. Peu importe à quel point je me suis bien adapté ici, (…) mon pays me manque, notre mentalité me manque ».

Un avenir encore flou

Officiellement, son entourage se montre plus mesuré. « Alex veut jouer à Monaco. Il aime ce club, il veut être champion de France avec Monaco, jouer la Ligue des champions. Il ne pense pas à partir », a-t-on indiqué. Reste à savoir si ce discours tiendra dans les prochaines semaines, alors que l’AS Monaco vise une qualification européenne et que Golovin ne semble plus être qu’un quatrième choix dans le secteur offensif. Avec un bilan de 3 buts et une passe décisive en 29 matchs cette saison, Aleksandr Golovin pourrait vivre ses derniers instants sous le maillot monégasque. Le mercato estival devrait apporter des réponses sur son avenir.