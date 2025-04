Mercato : Après Greenwood et Henrique, des clubs anglais veulent un joueur de l’OM !

Auteur d’une saison plus qu’intéressante avec l’Olympique de Marseille, Amir Murillo attise la convoitise de plusieurs clubs, notamment en Premier League !

Mason Greenwood et Luis Henrique ne sont pas les seuls joueurs à faire parler d’eux après leurs bonnes performances. Amir Murillo serait également observés, notamment en Premier League comme nous l’informe El Marcador TV ! Défenseur latéral devenu troisième central à droite, il a enchaîné les prestations convaincantes. Son entourage ne fermerait d’ailleurs pas la porte à un départ dès cet été.

🚨Les clubs de Premier League intéressés par Murillo sont «prêts à tout pour lui. » Un transfert historique pour un joueur panaméen est évoqué. [🥈@elmarcadortv] — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 23, 2025

Relégué officiellement en Championship depuis le dimanche 20 avril, Leicester City s’apprête à vivre un été mouvementé sur le plan du mercato. Plusieurs joueurs de l’effectif actuel pourraient quitter le club, contraint de réduire sa masse salariale et de revoir ses ambitions. Parmi eux, certains profils pourraient représenter de bonnes opportunités de recrutement pour l’Olympique de Marseille, en quête de renforts à moindre coût. Voici quatre joueurs à suivre.

Boubakary Soumaré, un profil complet au milieu

À 26 ans, Boubakary Soumaré présente un profil intéressant pour renforcer le milieu de terrain marseillais. Sous contrat avec Leicester jusqu’en 2026, l’ancien joueur du LOSC a réalisé une saison pleine, avec 30 matches toutes compétitions confondues. Il est le deuxième joueur du club au nombre d’interceptions (24), derrière Wout Faes.

Soumaré affiche aussi une belle pointe de vitesse, figurant parmi les milieux les plus rapides d’Angleterre. Prêté au Séville FC la saison précédente, il avait déjà confirmé ses qualités en devenant le quatrième joueur le plus utilisé de l’équipe andalouse. Son entourage reste attentif aux propositions. « Soumaré et son entourage restent à l’écoute du marché », indique une source proche du dossier à RMC.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! 𝗟𝗘𝗜𝗖𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥 𝗖𝗜𝗧𝗬 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝗥𝗘𝗗𝗘𝗦𝗖𝗘𝗡𝗗 𝗗𝗘́𝗝𝗔̀ 𝗘𝗡 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦𝗛𝗜𝗣 ! 📉 Seulement 1 an après son retour en PL. 🤯 pic.twitter.com/csBY83ZZUg — Football Actu (@FootActu_2) April 20, 2025

Wout Faes, un leader défensif

En défense centrale, Wout Faes représente un autre profil séduisant. L’international belge a été un titulaire indiscutable cette saison. Auteur de 26 interceptions, il s’est montré solide malgré la mauvaise passe collective. À 26 ans également, il possède une expérience solide en Premier League et pourrait répondre aux besoins défensifs de l’OM, notamment en cas de départs cet été.

Facundo Buonanotte, un pari créatif

Actuellement prêté à Leicester par Brighton, Facundo Buonanotte a montré quelques promesses malgré la descente. Âgé de 20 ans, ce milieu offensif argentin pourrait intéresser Marseille dans une optique de développement. Même si son avenir dépend de la stratégie de Brighton, un nouveau prêt ou un transfert pourrait être envisagé. Son profil de joueur technique et créatif pourrait s’intégrer dans le système de jeu marseillais.

Patson Daka, un attaquant à relancer

Enfin, Patson Daka, 25 ans, a connu une saison difficile mais conserve une cote intéressante sur le marché. L’attaquant zambien a marqué par le passé avec Salzbourg, avant une intégration plus compliquée en Premier League. Sous contrat jusqu’en 2026, il pourrait être relancé dans un contexte moins compétitif. Pour un club comme l’OM, qui cherche souvent à revitaliser des attaquants en manque de réussite, Daka peut représenter une option à considérer.

Leicester, contraint de vendre, pourrait offrir une fenêtre idéale pour réaliser des recrutements stratégiques sans exploser le budget. L’OM a tout intérêt à rester attentif à cette situation.