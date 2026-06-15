Mercato concurrents OM : Un premier départ à 6 M€ pour Nice !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’OGC Nice tient son premier mouvement dans le sens des départs sur ce mercato estival. Selon les informations de L’Équipe, un accord a été trouvé avec le Feyenoord Rotterdam pour le transfert de Charles Vanhoutte, pour un montant estimé à 6 millions d’euros.

Le mercato commence à s’animer sur la Côte d’Azur. Alors que plusieurs dossiers sont suivis de près, l’OGC Nice s’apprête à enregistrer sa première vente de l’été. D’après les informations dévoilées par L’Équipe, l’international belge Charles Vanhoutte va rejoindre le Feyenoord Rotterdam après un accord trouvé entre les deux clubs pour une opération estimée à 6 M€.

A lire : Mercato OM : Jonathan Clauss règle ses comptes Benatia

Un accord trouvé entre Nice et le Feyenoord

Les discussions entre les deux formations ont abouti ce dimanche, permettant au milieu de terrain belge de se rapprocher d’un départ vers les Pays-Bas. Le quotidien sportif précise que Charles Vanhoutte doit désormais se rendre prochainement à Rotterdam afin de passer sa visite médicale et finaliser son engagement avec le club néerlandais.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Union Saint-Gilloise, le joueur de 27 ans avait été recruté pour un montant similaire. Cette opération permet donc au Gym de récupérer son investissement initial.

Un premier mouvement dans le mercato niçois

Ce transfert constitue le premier départ significatif de l’été pour l’OGC Nice. Plusieurs mouvements sont attendus au sein de l’effectif azuréen dans les prochaines semaines, alors que le club prépare déjà la saison à venir.

Pour Charles Vanhoutte, ce changement d’air offre également la perspective de découvrir un nouveau championnat et de poursuivre sa carrière sous les couleurs du Feyenoord. L’international belge devrait ainsi quitter la Ligue 1 après seulement une saison passée sous le maillot niçois.