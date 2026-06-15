Mercato OM : Jonathan Clauss règle ses comptes Benatia

Deux ans après son départ de l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss n’a visiblement toujours pas tourné la page. Invité de beIN SPORTS ce dimanche soir, l’international français est revenu sur les circonstances de sa fin d’aventure à l’OM. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le latéral de l’OGC Nice garde une profonde amertume.

« Je regrette ma fin à l’OM. Le pire, c’est que ce n’est pas de ma faute », a d’abord lancé l’ancien Marseillais. Avant d’ajouter : « Tout ce qui s’est dit a été amplifié. Tout ce qui a été fait pour que je parte a été calculé. Je ne dis pas ça parce que je suis un rageux. »

Clauss pointe du doigt sa relation avec la direction

Au cours de son intervention, le joueur est notamment revenu sur une discussion qu’il affirme avoir eue avec Medhi Benatia lors de la saison 2023-2024. Selon lui, il avait alors exprimé ses doutes concernant les méthodes de travail de Gennaro Gattuso.

« J’ai dit à Medhi que je pensais sincèrement qu’on n’arriverait pas à atteindre nos objectifs parce qu’on ne travaillait pas de la bonne façon », explique-t-il.

Quelques jours plus tard, Clauss estime avoir été injustement ciblé publiquement. « On a dit que je mentais sur ma blessure. Je me suis demandé pourquoi on me tombait dessus comme ça. »

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« On voulait me faire partir »

L’ancien joueur de Lens va encore plus loin dans ses accusations. Il assure avoir été poussé vers la sortie afin de préserver la position de l’entraîneur italien.

« L’OM s’est dit : on ne peut pas dégager Gattuso, donc on va dégager Jo », affirme-t-il.

Clauss assure également avoir bénéficié du soutien de plusieurs membres du vestiaire, citant notamment Valentin Rongier. « Il s’est battu pour que je termine la saison à l’OM », révèle-t-il.

Des déclarations fortes qui ne manqueront pas de relancer le débat autour de l’une des séparations les plus tendues de ces dernières années entre l’OM et l’un de ses anciens cadres.