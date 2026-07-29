Mercato concurrents OM : Une vente record pour Lens ?

Le RC Lens pourrait perdre l’un des grands artisans de son excellente saison. Selon les informations de L’Équipe, Mamadou Sangaré est en discussions très avancées avec Brentford. Le montant de l’opération pourrait avoisiner les 48 millions d’euros, tandis que Crystal Palace reste également positionné.

Brentford avance pour Mamadou Sangaré

Après seulement une saison en Ligue 1, Mamadou Sangaré pourrait déjà quitter le RC Lens. Le milieu international malien de 24 ans serait en contact très avancé avec Brentford, neuvième de Premier League lors du dernier exercice.

Les dirigeants lensois négocieraient discrètement avec le club anglais depuis plusieurs semaines. Mardi soir, aucun accord définitif n’était encore annoncé, mais les différentes parties se rapprochaient d’un terrain d’entente autour d’un transfert estimé à 48 millions d’euros.

Afin d’éviter tout risque de blessure, Sangaré n’a pas participé aux deux rencontres amicales disputées mardi par Lens à Côme.

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Une vente record pour le RC Lens

Recruté au Rapid Vienne durant l’été 2025 pour 5 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter 3 millions d’euros de bonus, Mamadou Sangaré pourrait permettre au club artésien de réaliser une très importante plus-value.

Une vente à 48 millions d’euros ferait de lui le joueur le plus cher de l’histoire du RC Lens, devant Loïs Openda, transféré au RB Leipzig pour 40 millions d’euros en 2023.

Révélation de la dernière saison lensoise, le Malien s’est imposé comme un élément majeur du milieu de terrain.

Crystal Palace prêt à surenchérir ?

Brentford n’est toutefois pas seul sur le dossier. Selon L’Équipe, Crystal Palace s’est également positionné et pourrait tenter de surenchérir.

Le club londonien est dirigé par Pierre Sage, ancien entraîneur du RC Lens, qui connaît parfaitement le joueur. Pour les Sang et Or, cette opération représenterait une rentrée d’argent considérable, mais aussi la perte d’un cadre avant le début de la saison.