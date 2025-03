Mercato : Coup de théâtre concernant l’avenir de Griezmann ?

Alors que des rumeurs l’envoyaient en Major League Soccer, Antoine Griezmann pourrait finalement prolonger son aventure avec l’Atlético de Madrid pour une saison supplémentaire. Une rencontre récente avec ses dirigeants a montré que l’attaquant français est plus que jamais motivé à continuer sous les couleurs des Colchoneros.

Retraité de l’équipe de France, Antoine Griezmann (34 ans) reste un élément clé de l’Atlético de Madrid. L’attaquant français, sous contrat jusqu’en juin 2026, réalise une saison solide avec 16 buts et 7 passes décisives en 42 matchs. Malgré son âge, son niveau reste élevé et son importance au sein de l’effectif de Diego Simeone est indéniable.

Ces dernières semaines, des rumeurs ont évoqué un possible départ vers la Major League Soccer (MLS), notamment du côté de Los Angeles FC. Le joueur n’a jamais caché son attirance pour un futur en MLS, mais son avenir à court terme restait incertain. Une rencontre entre Griezmann et ses dirigeants a eu lieu durant la trêve internationale pour discuter de la saison prochaine.

Pas de MLS tout de suite pour Grizou ?

D’après AS, les discussions ont été positives et Griezmann a désormais plus de chances de rester à l’Atlético que de partir. Aucune offre concrète n’a été formulée, mais l’envie de poursuivre l’aventure ensemble semble partagée. Diego Simeone et son staff apprécient toujours autant l’apport de l’attaquant et ont réitéré leur confiance en lui.

“Antoine Griezmann est heureux à l’Atlético”, assure le média espagnol. Engagé dans sa neuvième saison avec les Colchoneros, l’attaquant ne ferme pas la porte à une dixième année dans la capitale espagnole. Pour l’heure, son avenir semble davantage lié à l’Atlético de Madrid qu’à un départ vers les États-Unis.

