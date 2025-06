Mercato Ex OM : C’est fait pour Dedic !

Après un passage sans éclat à l’OM, Amar Dedić rebondit au Portugal. Le latéral droit bosnien de 22 ans va s’engager avec Benfica pour 10 millions d’euros. Un transfert sur le point d’être bouclé, selon le journaliste italien Fabrizio Romano.

Un petit tour et puis s’en va ! Le passage d’Amar Dedić à l’OM aura été aussi bref que peu marquant. Arrivé en prêt lors du mercato hivernal en provenance du RB Salzbourg, l’ancien latéral marseillais n’aura jamais réussi à s’imposer dans l’effectif olympien. Recruté pour occuper le rôle de piston droit, il n’entrait plus dans les plans de Roberto De Zerbi, qui souhaite revenir à un schéma plus classique en 4-2-3-1. Résultat : l’OM n’a pas levé l’option d’achat, et Dedić a fait son retour en Autriche au terme de la saison.

Mais cette fois, c’est bien terminé entre le joueur bosnien et le RB Salzbourg. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre Salzbourg et Benfica pour un transfert définitif. Le club portugais va s’attacher les services du latéral de 22 ans pour un montant estimé à 10 millions d’euros. L’affaire est sur le point de se conclure, et il ne reste plus que quelques détails à régler avant l’officialisation du transfert.

Dedić, dont la valeur marchande va donc tenter de relancer sa carrière au Portugal, dans un contexte plus favorable à ses qualités offensives. Malgré un passage discret à Marseille — 10 matchs joués, une seule passe décisive, aucun but — le joueur garde une belle cote sur le marché, notamment grâce à son profil dynamique et porté vers l’avant.

Une nouvelle aventure démarre donc pour l’international bosnien, qui aura à cœur de prouver sa valeur sous les couleurs de Benfica.

