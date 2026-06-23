Mercato ex OM : C’est officiel pour Gennaro Gattuso !

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Libre depuis son départ de la sélection italienne, Gennaro Gattuso s’est rapidement relancé. L’ancien entraîneur de l’OM a été officiellement nommé à la tête de la Lazio Rome.

Nouvelle aventure pour Gennaro Gattuso. Quelques semaines après avoir quitté son poste de sélectionneur de l’Italie, le technicien italien rebondit déjà en retrouvant un club de premier plan.

La Lazio a officialisé sa nomination au poste d’entraîneur principal. L’ancien coach marseillais succède à Maurizio Sarri et aura pour mission de replacer le club romain parmi les équipes majeures du championnat italien.

Un nouveau défi pour l’ancien coach marseillais

Passé sur le banc de l’OM lors de la saison 2023-2024, Gattuso poursuit ainsi sa carrière avec un retour en Serie A, un championnat qu’il connaît parfaitement.

Réputé pour son tempérament et son exigence, l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan tentera d’apporter davantage de stabilité à une Lazio en quête de résultats après une saison compliquée.

Pour l’ancien Olympien, ce nouveau challenge représente l’opportunité de relancer sa carrière d’entraîneur dans l’un des clubs les plus ambitieux d’Italie.