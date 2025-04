Mercato ex OM : Dernier défi pour Rémy Cabella ?

En fin de contrat avec le LOSC, Rémy Cabella s’apprête à tourner une nouvelle page de sa carrière. Le milieu offensif de 35 ans, passé notamment par l’Olympique de Marseille, devrait rejoindre l’Olympiakos dès cet été, selon les informations rapportées par L’Équipe.

Après avoir évolué en France, en Angleterre et en Russie, Rémy Cabella s’apprête à découvrir un quatrième championnat. Le joueur arrivé à Lille durant l’été 2022 ne devrait pas prolonger l’aventure dans le Nord. À 35 ans, il semble prêt à relever un dernier défi européen.

Un nouveau championnat pour l’ex-Marseillais

L’Olympiakos, club historique du championnat grec, a manifesté un vif intérêt pour l’international français. L’affaire semble bien avancée puisque, selon les informations du quotidien sportif, les deux parties auraient trouvé un accord pour un contrat de deux ans.

Accord proche avec l’Olympiakos

Le club du Pirée, actuellement en lutte pour le titre en Super League grecque, souhaite finaliser rapidement l’arrivée du joueur. Toujours selon L’Équipe, « l’affaire est bien embarquée ». Le transfert de Cabella, libre de tout contrat cet été, pourrait donc être officialisé dans les prochaines semaines.

Formé à Montpellier, Rémy Cabella a également porté les couleurs de Newcastle, Saint-Étienne, Krasnodar et Lille, cumulant une solide expérience en Ligue 1 et en compétitions européennes. Son profil expérimenté pourrait renforcer un effectif de l’Olympiakos en quête de stabilité technique et de créativité au milieu de terrain.

Le club grec espère finaliser le dossier rapidement afin d’intégrer l’ancien international français dans sa préparation estivale. Si tout se passe comme prévu, Rémy Cabella portera les couleurs de l’Olympiakos lors de la saison 2025-2026.