Mercato ex OM : Les 3 options de Mandanda !

En fin de contrat avec son club, l’ancienne légende de l’OM Steve Mandanda devrait quitter le Stade Rennais cet été. Âgé de 40 ans, l’ancien portier champion du monde 2018 est revenu sur les différentes options concernant son avenir.

Steve Mandanda aura marqué les esprits de tous les supporters marseillais lors de son passage de 14 ans à l’OM ! Une véritable légende du club qui avait même eu le droit à une ovation pour son retour au Vélodrome avec Rennes, lors du dernier match de Ligue 1. Arrivé dans le club breton en 2022, le portier français va quitter le club cet été, son contrat arrivant à sa fin. De quoi laisser planer le doute concernant la suite de sa carrière.

Et si les questions se posent autour d’une potentielle retraite pour le joueur âgé de 40 ans, c’est Mandanda lui même qui a clarifié la situation. Après avoir été relégué au rôle de numéro 2 dans les cages rennaises après l’arrivée de Brice Samba cet hiver, l’ancien champion du monde avait connu une fin de saison compliquée. Invité au micro du Canal Football Club, le gardien en a révélé plus concernant les différentes options qui s’offrent à lui pour la suite de sa carrière.

Mandanda, un nouveau défi dans le Nord de la France ?

« C’est un moment charnière pour moi. C’est pour cela que je prends le temps avant de prendre une décision, soit d’arrêter soit de continuer. J’ai le choix, et c’est très important. Il y’a aussi un paramètre familial, par rapport à mon fils, qui est au centre du Stade Rennais, et qui s’y sent bien. Aujourd’hui, c’est lui la priorité. l’idéal aurait été de rester à Rennes. Je m’étais fait à ce nouveau rôle, où j’étais plus là pour encadrer. Lorsque je suis passé numéro 2, ça a été soudain, mais j’avais trouvé un certain équilibre. C’est une décision du club que je respecte et que je comprends. Ce ne sont pas du tout des paramètres salariaux qui ont fait que je n’ai pas prolongé. »

Être numéro 1, numéro 2, voire même devenir dirigeant dans un club !

La gardien est ensuite revenu sur les options pour la suite, notamment sur une possibilité de rejoindre le LOSC. « J’ai plusieurs opportunités à l’heure actuelle, que cela soit pour être numéro 1, numéro 2, voire même devenir dirigeant dans un club. Mais je prends encore énormément de plaisir sur le terrain, et je me sens encore performant. Le LOSC, ça peut être une opportunité. Mais encore une fois un projet très intéressant peut se manifester et me donner envie d’y aller, comme je ne suis pas non plus fermé à l’idée de ne rien faire. Je ne me ferme aucune porte. »