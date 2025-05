Mercato OM : “une très bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille !”

MERCATO OM – L’avenir de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille a été confirmé, et Kevin Diaz a salué cette décision sur les ondes de RMC Sport.

Le technicien italien, arrivé l’été dernier sur le banc phocéen, continuera l’aventure avec l’OM la saison prochaine. Cette décision marque une volonté de stabilité dans un club qui a connu de nombreux changements ces dernières années.

Interrogé dimanche soir dans l’émission After Foot sur RMC Sport, Kevin Diaz a partagé son point de vue sur cette confirmation :

“Je pense que c’est une très bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille car il faut de la continuité dans ce club. Il avait un contrat de trois ans avec l’envie de construire quelque chose. Il sort quand même d’une saison solide même s’il y a eu des hauts et des bas. C’était la première année du projet et je pense que les joueurs ont maintenant compris sa façon de travailler. Il va je pense avoir une base de 10 joueurs qui vont rester la saison prochaine et quelques recrues sur lesquelles il ne faudra pas se tromper. Il connaît la Ligue 1, il connaît l’OM, il connaît ses problématiques et surtout il va avoir 2, 3 compétitions à gérer et il va tout faire pour performer au mieux dans un contexte qu’il apprivoise désormais beaucoup mieux.”

La reconduction de De Zerbi s’inscrit dans une logique de projet à long terme initié par la direction marseillaise. Après une première saison contrastée, mais riche en enseignements, l’OM souhaite capitaliser sur les acquis et construire sur une base solide. Le technicien, qui connaît désormais les spécificités du championnat français et de l’environnement marseillais, pourra s’appuyer sur un effectif en partie conservé et renforcé lors du mercato estival.

Avec la ligue des champions à disputer la saison prochaine, l’OM aura besoin de cette stabilité pour aborder ses échéances, et les attentes seront naturellement élevées. Les supporters attendent désormais de voir si la continuité prônée par Kevin Diaz et incarnée par De Zerbi portera ses fruits sur le terrain.

