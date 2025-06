Mercato ex OM : L’histoire se répète pour Caleta-Car !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…).L’Olympique Lyonnais semble décidé à alléger son effectif cet été, et Duje Caleta-Car figure parmi les joueurs invités à se trouver un nouveau challenge. Selon une information exclusive relayée par Foot Mercato ce vendredi 13 Juin 2025 à 11h44, le club rhodanien ne compte plus sur le défenseur croate et l’encourage donc à trouver un nouveau point de chute.

Arrivé à l’OL sous la forme d’un prêt en provenance de Southampton pendant l’été 2023, Duje Caleta-Car, âgé de 27 ans, a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues lors de sa première saison. Des performances suffisantes pour convaincre les dirigeants lyonnais d’actionner l’option d’achat en juillet 2024. Cette opération, d’un montant de 3,59 millions d’euros, est assortie de 2,1 millions d’euros de bonus potentiels et d’un intéressement de 15 % sur une éventuelle plus-value, avec un contrat courant jusqu’en Juin 2027.

Face à cette situation, l'OL a pris une décision claire.

Face à cette situation, l’OL a pris une décision claire. D’après Foot Mercato, le club a placé Caleta-Car sur la liste des transferts et se montre ouvert à une vente. Cette volonté s’inscrit dans un contexte de gestion financière serrée, l’Olympique Lyonnais étant sous la surveillance de la DNCG et ayant déjà procédé à des ventes importantes, telles que le transfert de Rayan Cherki à Manchester City contre 42,5 millions d’euros, plus des bonus.

Caleta-Car, lassé par son statut incertain à Lyon, disposerait de « touches », laissant penser que son avenir se jouera sous d’autres couleurs. Avec son expérience et son profil de défenseur central robuste, le joueur reste attractif sur le marché des transferts et ne devrait pas manquer d’opportunités.