Mercato OM : Accord total pour la deuxième recrue !

C’est la deuxième recrue de l’été pour l’Olympique de Marseille. Après l’arrivée d’Angel Gomes, le club phocéen a effectivement bouclé l’opération CJ Egan-Riley, jeune défenseur central de 22 ans, en fin de contrat avec Burnley.

D’après RMC Sport, l’OM a réussi à trouver un accord total avec le joueur anglais sur la base d’un contrat de quatre ans. Son bail avec le club de Championship prend fin ce mois-ci, ce qui signifie que CJ Egan-Riley va arriver libre en Provence. Cette opération s’inscrit donc dans la politique de l’OM, qui cherche à se renforcer sans se ruiner sur le marché des transferts.

A lire aussi : Mercato OM : Une option en Liga pour ce flop défensif ?

CJ Egan-Riley convaincu par De Zerbi !

🚨🔵⚪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Accord total entre CJ Egan-Riley et l’OM. 🔹Contrat de 4 ans pour le défenseur qui arrive libre de Burnley. 🔹 Actuellement avec les Espoirs anglais pour l’Euro, le joueur a été préservé lors du premier match en vue de ce transfert.

➡️ Il va passer sa visite médicale… pic.twitter.com/8TbSbSF7R9 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 13, 2025



CJ Egan-Riley est un nom bien connu des recruteurs, lui qui est passé par le centre de formation de Manchester City et a évolué avec les équipes de jeunes de l’Angleterre. Cette expérience lui a permis d’attirer l’intérêt de nombreux clubs étrangers. West Ham, Crystal Palace, l’AC Milan, Porto ou encore Strasbourg espéraient le voir renforcer leur effectif. C’est pourtant l’OM que le défenseur a choisi, afin d’avoir plus de temps de jeu et de lancer définitivement sa carrière.

Actuellement avec l’équipe d’Angleterre Espoirs pour l’Euro, Egan-Riley a été préservé lors du dernier match contre la République tchèque (victoire 3-1, avec un but de l’Olympien J. Rowe) afin d’éviter tout risques physiques en cas de blessure. Son arrivée sera officialisée lorsque le calendrier le permettra, a précisé RMC Sport.

Après Angel Gomes, l’Olympique de Marseille continue donc son mercato avec l’arrivée de CJ Egan-Riley. Cette politique de recrutement, renforcée par des jeunes talents, souligne l’ambition des Marseillais de se renforcer sur le long terme afin d’atteindre ses objectifs en Ligue 1 et sur la scène européenne.