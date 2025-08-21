Mercato ex OM : Nouveau transfert pour Clauss ?

Alors que le mercato touche à sa fin, le Bayer Leverkusen a lancé de réelles discussions pour s’attacher les services de Jonathan Clauss, latéral droit de l’OGC Nice. Le club azuréen, anticipant cette éventualité, travaille activement à identifier ses successeurs afin de ne pas se retrouver pris au dépourvu si l’opération se conclut rapidement. Un mercato très animé, comme souvent à cette période cruciale.

Selon l’Équipe, un club européen de premier plan manifeste un intérêt soutenu, et selon les informations confirmées par Kicker, il s’agit bien du Bayer Leverkusen, champion d’Allemagne en titre. Clauss, qui évolue comme piston droit à Nice et est sous contrat jusqu’en 2026, est ciblé pour renforcer une équipe allemande ambitieuse en Ligue des Champions, et le club niçois a d’ailleurs déjà rejeté deux offres cet été, jugeant la situation encore gérable L’Équipe. Ces discussions concrètes montrent bien que Leverkusen ne fait pas du Guadagnino, mais qu’il souhaite mener à bien une opération ciblée et réfléchie.

Leverkusen concrétise son intérêt pour Clauss

À l’OGC Nice, Clauss est un pilier offensif redoutable : en 2024-2025, il est à la fois un des meilleurs passeurs et un des rares latéraux à mêler qualités défensives et offensives . À 32 ans, international français avec seize sélections au compteur, il incarne l’expérience. Le club, conscient de ce rôle essentiel, a refusé deux offres (pour des raisons économiques ou sportives) mais n’écarte pas totalement l’idée d’un départ si les conditions financières sont jugées satisfaisantes.

Nice en réflexion pour un successeur immédiat

Conscient du vide potentiel sur l’aile droite, l’OGC Nice a déjà activé certaines pistes de remplacement. Même s’il n’existe pas encore d’annonce officielle, les observateurs évoquent des discussions avancées avec des latéraux adaptables au système de Franck Haise, qui compte sur l’équilibre tactique et la justesse des montées offensives. Cette anticipation traduit une volonté de ne pas subir une désorganisation en cours de mercato et de pouvoir faire face à l’indisponibilité soudaine de Clauss sans compromettre les ambitions sportives à court terme

