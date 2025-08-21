Mercato : L’OM prêt à poser 30M€ pour remplacer Rabiot par une pépite du Barça ?

Selon les informations du média catalan Sport.es, l’Olympique de Marseille pourrait tenter un coup d’envergure sur le marché estival. Le club phocéen serait entré dans la course pour récupérer Marc Casadó, jeune milieu de terrain du FC Barcelone, afin de pallier le départ annoncé d’Adrien Rabiot.

La situation de Casadó au Barça reste délicate. En manque de temps de jeu avec l’équipe première, le joueur de 20 ans attire déjà l’attention de plusieurs clubs européens. « Le Barça serait disposé à écouter les offres autour de 30 millions d’euros », précise Sport.es. Une somme que l’OM serait prêt à investir pour renforcer son entrejeu.

L’intérêt de l’OM pour Casadó s’explique par le vide laissé par Rabiot, dont le départ annoncé va fragiliser le milieu marseillais. Le club se montre actif sur le marché, multipliant les pistes. Si le nom d’Ismaël Bennacer a été évoqué, celui de Casadó semble aujourd’hui prioritaire. Le président Pablo Longoria, Espagnol et fin connaisseur du marché ibérique, verrait en lui une recrue idéale pour son projet.

Casadó pour oublier Rabiot ?

Cependant, l’opération est loin d’être bouclée. La principale difficulté pour l’OM reste de convaincre le joueur de quitter son club formateur. Très attaché au Barça, Casadó n’a pas encore pris de décision définitive, même si la concurrence est pressante. En Premier League, des clubs comme Wolverhampton, West Ham ou Bournemouth auraient déjà manifesté leur intérêt et seraient disposés à mettre les 30 millions sur la table. En Liga, le Betis Séville et l’Atlético de Madrid ont également montré des signes d’intérêt, mais leurs moyens financiers semblent plus limités.

En Catalogne, on souligne que le Barça ne poussera pas son joueur vers la sortie, mais qu’il ne peut pas lui garantir davantage de minutes cette saison. Casadó devra donc trancher : rester à Barcelone avec un rôle réduit, ou franchir un cap en rejoignant un club qui lui offrirait plus de responsabilités, comme l’OM.

Avec un effectif en reconstruction et une volonté claire de se renforcer au milieu, l’OM a fait de cette piste une priorité. Reste à savoir si Longoria réussira à convaincre Casadó de s’engager dans le projet marseillais.