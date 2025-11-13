Info Chrono
Accueil / Actu Foot / Mercato Ex OM : Rien ne va plus pour Guendouzi poussé vers la sortie !
Actu Foot

Mercato Ex OM : Rien ne va plus pour Guendouzi poussé vers la sortie !

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le
08 Aurelien TCHOUAMENI (fra) - 17 Matteo GUENDOUZI (fra) during the International friendly match between France and Ivory Coast on March 25, 2022 in Marseille, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon sport

L’avenir de Mattéo Guendouzi pourrait de nouveau s’écrire loin de l’Italie. Selon les informations du quotidien Il Messaggero, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille traverse une période difficile à la Lazio Rome, au point de ne plus être considéré comme intransférable par sa direction.

Rien ne va plus pour Mattéo Guendouzi à la Lazio. Un an seulement après son arrivée en provenance de l’OM, le milieu français voit sa situation se compliquer sérieusement du côté de Rome. Selon les informations de la presse italienne, notamment Il Messaggero, le club romain ne le considère plus comme intransférable.

Un départ au mercato ?

Auteur d’un premier exercice convaincant sous Maurizio Sarri, Guendouzi peine à retrouver son influence cette saison. Entre un début d’exercice poussif, l’absence de Coupe d’Europe et une équipe en perte de repères, l’ancien Marseillais semble avoir perdu du crédit auprès de son nouvel entraîneur.

Résultat : la direction de la Lazio serait ouverte à un départ en cas d’offre comprise entre 25 et 30 millions d’euros. Et déjà, plusieurs clubs de Premier League auraient manifesté leur intérêt. Un possible retour en Angleterre pour le milieu de 25 ans, révélé à Arsenal et toujours apprécié outre-Manche.

Ambitieux et déterminé à retrouver un environnement plus compétitif, Guendouzi pourrait bien vivre un nouveau tournant dans sa carrière dès cet hiver. Entre la Lazio qui s’essouffle et un marché anglais toujours friand de profils combatifs, le destin du Français semble plus que jamais ouvert.

