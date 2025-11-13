Mercato Ex OM : Rien ne va plus pour Guendouzi poussé vers la sortie !

L’avenir de Mattéo Guendouzi pourrait de nouveau s’écrire loin de l’Italie. Selon les informations du quotidien Il Messaggero, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille traverse une période difficile à la Lazio Rome, au point de ne plus être considéré comme intransférable par sa direction.

Un départ au mercato ?

Auteur d’un premier exercice convaincant sous Maurizio Sarri, Guendouzi peine à retrouver son influence cette saison. Entre un début d’exercice poussif, l’absence de Coupe d’Europe et une équipe en perte de repères, l’ancien Marseillais semble avoir perdu du crédit auprès de son nouvel entraîneur.

Résultat : la direction de la Lazio serait ouverte à un départ en cas d’offre comprise entre 25 et 30 millions d’euros. Et déjà, plusieurs clubs de Premier League auraient manifesté leur intérêt. Un possible retour en Angleterre pour le milieu de 25 ans, révélé à Arsenal et toujours apprécié outre-Manche.

Ambitieux et déterminé à retrouver un environnement plus compétitif, Guendouzi pourrait bien vivre un nouveau tournant dans sa carrière dès cet hiver. Entre la Lazio qui s’essouffle et un marché anglais toujours friand de profils combatifs, le destin du Français semble plus que jamais ouvert.