Mercato OM : La confession de Pierre-Emile Højbjerg !

L’Olympique de Marseille avait réalisé un gros coup sur le mercato 2024 en s’attachant les services de Pierre-Emile Højbjerg, alors en difficulté à Tottenham. Prêté avec une option d’achat fixée à 13,5 millions d’euros, le milieu danois a convaincu la direction phocéenne de lever cette clause durant l’été 2025. Aujourd’hui vice-capitaine de l’OM et cadre du vestiaire, le joueur de 29 ans s’est confié à Onze Mondial sur son choix de rejoindre la cité phocéenne, non sans hésitations initiales.

Au début de mes discussions avec l’OM, j’avais des doutes

Lors de cet entretien, Højbjerg a reconnu qu’il n’était pas immédiatement convaincu par le projet marseillais à son arrivée. « Avant mon arrivée, je ne regardais pas trop l’OM. En plus, la saison qui a précédé ma signature était une saison difficile. Je ne suivais pas, et c’est vrai qu’au début de mes discussions avec l’OM, j’avais des doutes. Ils n’étaient pas à leur niveau, mais en même temps, ils avaient fait un beau parcours en Europa League. Il y a eu plusieurs changements d’entraîneurs… » a-t-il confié.



Arrivé dans un contexte délicat, marqué par une instabilité sportive et une huitième place en Ligue 1, le capitaine de la sélection danoise a toutefois rapidement trouvé sa place dans le projet mené par Roberto De Zerbi. Son rôle de leader du milieu de terrain, associé à son expérience internationale, a apporté une solidité et une maturité tactique précieuses à l’équipe.

« C’est vrai que lorsque tu vois que Marseille finit huitième de Ligue 1, tu te poses des questions avant de signer. Mais sincèrement, quand je me pose et que je regarde 15 mois en arrière, je suis très fier et très content de mon choix. J’ai vécu plein de belles choses, de belles expériences, j’espère vivre encore plein de choses ici », a ajouté le Danois.

L’ambition retrouvée de l’OM

Désormais pleinement épanoui, Højbjerg incarne la nouvelle ambition marseillaise. Pour lui, l’OM ne doit plus se contenter de rivaliser, mais viser plus haut : « Paris vient de remporter la Ligue des Champions en montrant de belles choses. Mais nous, on veut les battre, on veut être devant eux. On les a déjà battus cette saison, mais on veut encore les battre. Ce n’est pas facile, mais on fait ce qu’on peut pour avoir le meilleur Olympique de Marseille possible », a-t-il poursuivi.

« On est sur le bon chemin et on fait les choses correctement », conclut-il, affichant une détermination à la hauteur de son rôle de vice-capitaine. Entre ambition, fierté et lucidité, Pierre-Emile Højbjerg s’impose aujourd’hui comme l’un des symboles du renouveau de l’OM.