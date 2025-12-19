Mercato ex OM : Transféré cet été et déjà en difficulté….

Arrivé cet été au Stade Rennais après son passage Marseille, Quentin Merlin vit aujourd’hui une première partie de saison compliquée et voit son temps de jeu se réduire sous l’effet d’un changement tactique et de la montée en puissance d’un coéquipier.

Recruté pour environ 13 millions d’euros, Quentin Merlin, 23 ans, pensait trouver à Rennes une nouvelle étape pour évoluer en Ligue 1. Il arrivait en effet comme le successeur attendu d’Adrien Truffert, parti à Bournemouth, fort d’un statut de latéral moderne capable d’apporter offensivement et défensivement dans une défense à quatre ou dans un système plus avancé. Pourtant, aujourd’hui, son aventure en Bretagne n’a pas pris la tournure escomptée.

Depuis le passage du Stade Rennais à un système en 3-5-2, notamment après le match face au TFC en octobre, Merlin a vu son rôle se réduire drastiquement. L’entraîneur Habib Beye a choisi de positionner Mousa Al-Tamari, à l’origine un ailier, au poste de piston gauche. Résultat : l’ancien arrière gauche titulaire est devenu une doublure et, dans certains matchs, a été aligné à droite, loin de son rôle naturel.

Un Latéral en perte de repères

Ce changement tactique, couplé à l’éclosion inattendue d’Al-Tamari dans ce rôle, a eu des conséquences directes sur le moral de Quentin Merlin. L’ex-Canari ne cache plus son agacement face à ce déclassement brutal et s’interroge ouvertement sur son avenir. S’il ne ferme pas totalement la porte à la patience, son entourage prône la prudence, mais le joueur pourrait envisager un départ dès cet hiver si la situation ne s’améliore pas.

Sous contrat avec Rennes jusqu’en 2029, le profil de Merlin reste attractif, notamment en Premier League ou en Liga, où il était déjà courtisé avant son arrivée en Bretagne. Si rien n’est encore exclu, les prochaines semaines seront décisives pour le latéral français qui, rappelons-le, était encore titulaire à l’OM il y a quelques mois et pour qui on prédisait un avenir en équipe de France.