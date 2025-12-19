Mercato OM : Deux joueurs recrutés cet été exfiltrés cet hiver?

À l’approche du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille étudie différentes options afin de dégager des fonds pour renforcer son effectif. Selon les informations du journal L’Équipe, la direction marseillaise ne serait pas opposée à certains départs dès cet hiver.

Dans cette optique, Angel Gomes et CJ Egan-Riley figureraient parmi les joueurs susceptibles de quitter le club si une offre jugée satisfaisante venait à se présenter. Ces possibles ventes s’inscrivent dans une volonté de rééquilibrage financier en vue des mouvements attendus lors de la fenêtre hivernale.

Des joueurs déjà ciblés l’été dernier toujours sur le départ

Toujours selon L’Équipe, l’OM ne compte pas retenir les éléments déclarés indésirables lors du dernier mercato estival et qui sont finalement restés au club. Plusieurs profils sont concernés, notamment Rubén Blanco, Pol Lirola, Ulisses Garcia et Neal Maupay.

Ces joueurs, peu ou pas utilisés depuis le début de la saison, pourraient être autorisés à partir en cas d’opportunité, que ce soit sous la forme d’un transfert définitif ou d’un prêt. Leur départ permettrait au club de réduire sa masse salariale et de libérer des marges de manœuvre financières.

Un mercato d’hiver placé sous le signe de l’ajustement

L’Olympique de Marseille aborde ce mercato hivernal avec une approche pragmatique. L’objectif serait de financer d’éventuels renforts par des sorties ciblées, sans bouleverser l’équilibre de l’effectif en cours de saison.

Aucune décision définitive n’a encore été annoncée, mais la stratégie décrite par L’Équipe confirme que le club phocéen reste attentif aux opportunités du marché, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs.