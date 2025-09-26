Mercato ex OM : William Saliba fait un choix fort !

Ancien joueur de l’OM, où il s’était révélé lors de son prêt durant la saison 2021-2022, William Saliba vient de sceller son avenir du côté de Londres. Selon les informations du média anglais The Athletic, le défenseur international français a trouvé un accord total avec Arsenal pour prolonger son contrat jusqu’en 2030.

Cette décision constitue un véritable tournant dans sa carrière. Le joueur de 24 ans, dont l’ancien bail courait jusqu’en 2027, a choisi de repousser les avances du Real Madrid, convaincu que son futur s’écrit sous le maillot des Gunners.

William Saliba opte pour Arsenal !

Après avoir marqué les esprits à l’Olympique de Marseille, Saliba a confirmé son immense potentiel en Premier League. Désormais titulaire indiscutable au sein de la défense londonienne, il est considéré comme l’un des meilleurs centraux d’Europe. La prolongation de trois années supplémentaires vient donc sécuriser sa place au cœur du projet mené par Mikel Arteta.

Le Real Madrid, qui convoitait le joueur depuis plusieurs mois, a vu ses plans contrecarrés. Le club espagnol avait envisagé un transfert à court terme, mais Arsenal n’a jamais ouvert la porte, conscient de la valeur stratégique du Français dans son collectif. Cette prolongation ferme ainsi toute possibilité de départ à moyen terme.

À 24 ans, Saliba assume un choix guidé par l’ambition sportive. Séduit par la dynamique du club londonien, il croit en la capacité d’Arsenal à lutter pour le titre en Premier League et à briller sur la scène européenne. En verrouillant l’un de ses piliers jusqu’en 2030, Arsenal affiche clairement ses ambitions et rassure ses supporters.

Pour l’OM, cette trajectoire confirme une évidence : son ancien défenseur, qui avait marqué le Vélodrome par sa maturité et son autorité, poursuit son ascension parmi les grands d’Europe, mais cette fois sous le maillot des Gunners.

