Mercato : Griezmann s’est laissé convaincre !

Antoine Griezmann a choisi de prolonger son contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en juin 2027, avec une année supplémentaire en option. À 34 ans, l’attaquant français reporte ainsi son départ vers la Major League Soccer, où il est pressenti du côté du Los Angeles FC, aux côtés d’Hugo Lloris et Olivier Giroud.

Griezmann, auteur cette saison de 16 buts et 9 passes décisives en 53 matches, a décidé de rester en Espagne malgré plusieurs offres alléchantes venues des États-Unis, du Qatar et de l’Arabie saoudite. Il a même accepté une légère baisse de salaire, sans contrepartie sur le temps de jeu, pour continuer à évoluer au plus haut niveau européen. « Je suis très heureux de revêtir ce merveilleux maillot et j’espère vous offrir encore beaucoup de joies. Je vous aime. », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

Ce choix s’inscrit dans une logique de continuité sportive. L’Atlético, en pleine reconstruction avec les arrivées de Julian Alvarez, Robin Le Normand, Conor Gallagher ou encore Alexander Sorloth, a su convaincre Griezmann de rester, même sans garantie de titularisation. Son rôle de leader dans le vestiaire reste toutefois intact.

Griezmann, une décision prise récemment

Griezmann renueva hasta 2027 ❤️🤍 pic.twitter.com/hBvexQdR2k — Atlético de Madrid (@Atleti) June 2, 2025



Annoncée officiellement lundi, cette prolongation a été actée seulement la semaine dernière. Selon les proches du joueur, son projet de carrière était clair : finir en MLS, mais à une date encore indéterminée. L’entraîneur Diego Simeone, qui a souvent loué son importance dans l’histoire du club, a joué un rôle déterminant dans cette décision.

Avec une Ligue Europa (2018), une Supercoupe d’Europe (2018) et une Supercoupe d’Espagne (2014) à son actif, Griezmann souhaite encore enrichir son palmarès. Il pourrait en avoir l’opportunité dès cet été lors de la Coupe du monde des clubs, qui se tiendra aux États-Unis, où l’Atlético affrontera notamment le Paris Saint-Germain dans la phase de groupes, entre le 14 juin et le 13 juillet.

En choisissant de rester à Madrid, Griezmann retarde l’échéance d’un départ à l’étranger. Il conserve l’ambition de remporter un titre majeur avec les Colchoneros, un objectif qui continue de guider ses décisions.