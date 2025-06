Mercato OM : Qui est Igor Paixão ? L’avis d’un spécialiste du football brésilien !

Alors que l’OM suivrait de près l’ailier brésilien Igor Paixão, la concurrence risque d’être dure après la saison exceptionnelle du joueur du côté du Feyenoord. Dominique Baillif, consultant RTL spécialisé dans le football brésilien nous donne son avis sur le joueur de 24 ans.

Auteur d’une très grosse saison du côté du Feyenoord avec 18 buts et 19 passes décisives, Igor Paixão serait très apprécié par l’OM. Le consultant Dominique Baillif nous en dit plus. « Il sort d’une excellente saison du côté de Feyenoord. Même en Ligue des Champions il avait fait quelques bons matchs lui permettant de se faire remarquer. Pour son profil c’est un petit gabarit, moins de 1m70, mais très très véloce, percutant et avec beaucoup d’explosivités. C’est ce qui a notamment fait la différence cette saison en championnat où il a pu se montrer. Ce qui lui a permis d’être enfin un protagoniste et un leader offensif de cette équipe. »

A lire aussi : OM : Rabiot pointe du doigt l’Inter suite à sa défaite face au PSG !

« Il était arrivé en 2022 de Coritiba, c’était un bon espoir qui avait déjà montré de belles choses du côté du Brésil, mais on ne s’attendait peut-être pas à une explosion aussi rapide du côté de l’Europe. Il a pu progresser assez tranquillement, ce qui a été assez d’intelligent de la part du Feyenoord, on ne lui a pas mis pression tout de suite. Lors de la première saison il n’est pas titulaire à tous les matchs donc il a pu apprendre et s’adapter au championnat néerlandais. Et la saison dernière il a gagné sa place de titulaire indiscutable et cette année il a donc pu exploser en termes de statistiques aussi avec beaucoup de buts et de passes décisives. »

Paixão, un profil polyvalent

« C’est un droitier qui joue côté gauche. Il apporte beaucoup de percussion et est très adroit devant le but. Dans son ancien club il a pu évoluer de temps en temps en tant qu’axial quand il fallait dépanner. Il est très altruiste aussi, ce qui en fait aujourd’hui un joueur assez complet qui sort de deux bonnes saisons vraiment et donc il peut être aujourd’hui assez mature et prêt pour tenter une aventure dans un autre club. »

Une grosse concurrence pour ce dossier

Cependant, la concurrence s’annonce compliqué pour le joueur évalué à 35 millions d’euros. « Maintenant la concurrence sera très vive puisque depuis quelques semaines j’ai vu que le FC Barcelone s’intéressait à lui, que du côté de la Premier League il y avait Tottenham, Liverpool et Arsenal qui le surveillent aussi. Pour l’instant aucune offre n’a été faites de la part de ces clubs-là, mais il est très suivi. Je pense que les prix vont flamber mais s’il venait à signer du côté de l’OM ça serait un excellent coup. Il va falloir se montrer assez malin et intelligent le concernant. Également, il a été pré-convoqué par Ancelotti dans sa première liste, il n’a pas été retenu mais il est dans les radars de la sélection désormais. Il pourrait même être amené à être appelé si un des joueurs se blesse. »