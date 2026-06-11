Mercato Ligue 1 : le PSG rêve du très gros coup Michael Olise, un dossier déjà bouillant

Le Paris Saint-Germain pourrait bien frapper un énorme coup cet été sur le marché des transferts. Selon les informations relayées par L’Équipe du soir, le club de la capitale cible Michael Olise pour renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato estival.

Auteur de deux saisons exceptionnelles avec le Bayern Munich, l’ailier français de 24 ans est désormais considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète à son poste. Depuis son arrivée en Allemagne, Olise a complètement changé de dimension avec des statistiques impressionnantes : 107 matchs, 42 buts et 54 passes décisives.

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Michael Olise, le gros coup du PSG ?

Ses performances ont logiquement attiré les plus grands clubs européens. Plusieurs géants de Premier League rêvent de le rapatrier, tandis que le Real Madrid suivrait également sa situation avec attention. Mais le PSG semble décidé à entrer sérieusement dans la bataille.

Le club parisien n’aurait pas attendu les confrontations face au Bayern Munich cette saison pour être convaincu du potentiel du joueur. Les deux matchs disputés contre le champion d’Allemagne auraient même renforcé l’intérêt parisien, Michael Olise ayant particulièrement brillé face à Nuno Mendes.

Reste désormais la question du prix. Si aucun montant officiel n’a filtré, un transfert de l’international français pourrait dépasser largement les 100 millions d’euros. Une somme que peu de clubs dans le monde sont capables de dépenser, mais le PSG fait évidemment partie de ce cercle très fermé.

Avec une Coupe du monde qui approche et pourrait encore faire grimper sa valeur, le dossier s’annonce comme l’un des grands feuilletons du mercato estival.