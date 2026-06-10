Calendrier, UEFA, Mercato… Voici les 3 infos OM du jour

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce mercredi 10 juin.

Info 1 : Ligue 1 : Le calendrier de l’OM est tombé, le premier match au vélodrome !

La Ligue de Football Professionnel a dévoilé ce mercredi 10 juin 2026, le calendrier de la prochaine saison de Ligue 1. Le championnat de France débutera le week-end du 21 août. Voici les grandes dates de la saison qui attend l’OM.

La saison 2025-26 est terminée depuis quelques semaines et tous les yeux se tournent vers la Coupe du Monde qui va occuper l’été de nombreux fans de football. Mais la LFP s’attache à ce que l’intérêt de la Ligue 1 perdure. Ce mercredi, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé le calendrier de la prochaine saison de Ligue 1 et celui de l’Olympique de Marseille.

Un premier match face à Strasbourg

Le championnat français débutera le week-end des 21, 22 et 23 août 2026. La saison débutera par un choc pour les Olympiens qui accueilleront Strasbourg. Elle se terminera également au Vélodrome par la venue de Lorient le 29 mai 2027. Les Marseillais devront entamer être tout de suite prêts. Le début de saison s’annoncent costaud avec un enchaînement Strasbourg, Monaco, Paris FC, Rennes et enfin PSG pour commencer la saison.

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Les premières affiches sont également connues pour l’Olympique de Marseille qui retrouvera , à domicile, dès le 20 septembre le Paris Saint-Germain, à l’occasion de la cinquième journée de championnat. Le retour se jouera le 7 février pour la 19ème journée.

D’autres chocs sont annoncés comme le déplacement lors de la dixième journée à Lens. Marseille affrontera Lyon pour l’Olympico dans un premier temps à l’extérieur le 12 décembre et recevra l’OL le 20 mars.

Un mois de mars dense en affiches

Le mois de mars s’annonce d’ailleurs comme un mois chargé difficile avec le déplacement à Lille suivi des réceptions de Monaco et Lyon. Le dernier mois de compétition, en mai, s’annonce dense avec cinq rencontres. L’OM recevra Lens et terminera à Lorient lors de la dernière journée.

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La saison de Ligue 1 est encore loin de son démarrage mais le calendrier donne déjà envie d’y être. Avec quelle équipe ? Les prochains mois et la nouvelle direction nous le diront.

Info 2 : L’UEFA fait mariner l’OM !

Alors que ses comptes sont épluchés par l’UEFA et sa commission de contrôle financier depuis la semaine dernière, l’OM attend encore son verdict. Une décision qui pourrait aller jusqu’à une exclusion de la Ligue Europa.

Le mois de juin s’annonce sous tension à Marseille. Les auditions vont se succéder et il va falloir s’armer de bons arguments pour éviter les lourdes sanctions. Depuis le 2 juin, la commission de contrôle financier de l’UEFA étudie les comptes dans le rouge de l’OM. Attendu en fin de semaine dernière, le verdict n’est toujours pas tombé. Selon L’Equipe, la date a été repoussée et les dirigeants olympiens ont appris hier que la décision ne serait pas rendue avant jeudi.

Le verdict de l’UEFA repoussé

La direction marseillaise reste dans le flou en attendant le résultat final de cette première audition avant de se présenter dans les prochaines semaines devant la DNCG, le gendarme financier du football français.

Il y a quelques jours, l’UEFA a parlé à l’Olympique de Marseille de la mi-juin comme une échéance sans donner plus de détail. Un timing qui perturbe le travail des dirigeants à l’idée de préparer le rendez-vous face à la DNCG mais aussi l’avancée de nombreux dossiers concernant la saison prochaine.

Des promesses non-tenues qui pourraient coûter cher

Comme évoqué depuis plusieurs jours, l’Olympique de Marseille est loin d’avoir rempli son accord avec l’UEFA signé en 2022 qui promettait de ne pas dépasser les 60 millions d’euros de pertes sur les trois années suivantes. Un accord qui a volé en éclat avec plus de 150 millions d’euros de pertes lors des trois saisons suivantes. Un manquement grave qui pourrait pousser l’UEFA à appliquer la plus dure sanction : une exclusion de la Ligue Europa.

Le futur européen incertain de l’OM bloque de nombreux dossiers en interne selon L’Equipe et notamment la finalisation de l’arrivée sur le banc de Bruno Genesio.

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Le verdict de l’UEFA attendu avant l’audition devant la DNCG

Alors que l’OM est déjà dans une situation délicate, le club marseillais enchaînera avec une audition devant la DNCG à la fin du mois. Une nouvelle échéance qui pourrait s’avérer une nouvelle fois stressante mais aussi néfaste. Selon plusieurs médias, la DNCG pourrait ordonner l’encadrement de la masse salariale de l’Olympique de Marseille. Un obstacle de plus dans un été qui s’annonce chargé dans les bureaux marseillais.

Info 3 : Mercato OM : Pourquoi l’AS Roma tarde dans le dossier Greenwood ?

Annoncé sur le départ depuis de plusieurs semaines, Mason Greenwood est encore un joueur de l’Olympique de Marseille. L’intérêt avec la Roma est réciproque mais certains paramètres, notamment du côté du club italien freinent l’avancée du dossier.

L’urgence se fait de plus en plus grande et menaçante. L’Olympique de Marseille devrait rapidement être fixé sur son avenir européen qui pourrait devenir nul en cas d’exclusion de la Ligue Europa. La décision interviendra en fin de semaine selon L’Equipe. Une première décision contraire aux ambitions marseillaises avant son passage devant la DNCG en fin de mois.

Vendre rapidement avant les auditions face aux instances

L’OM doit rapidement vendre et pour beaucoup. Avant son audition devant le gendarme financier du football français, le club olympien doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros. La direction mise notamment sur la vente de cadres et des meilleures valeurs marchandes pour répondre aux exigences des instances.

Greenwood devient donc une solution et une victime presque inévitable. Meilleur joueur de l’Olympique de Marseille et plus grosse valeur marchande, l’Anglais devrait bien quitter le club marseillais dans les prochains jours. L’intérêt commun avec l’AS Roma pourrait faciliter sa sortie.

La Roma prêt à formuler une première offre

L’attaquant aux 48 buts et 17 passes décisives en deux saisons à Marseille aurait déjà trouvé un accord de principe avec le club romain. L’entraîneur italien Gian Piero Gasperini en a fait sa priorité et l’idée de jouer une nouvelle fois la Ligue des Champions a convaincu Greenwood et son entourage de rejoindre la capitale italienne.

Selon le média italien Il Tempo, la Roma serait prête à transmettre une première offre à l’OM. Les intermédiaires travaillent actuellement avec le père et agent de Greenwood pour ficeler les aspects contractuels.

Un deal autour de 45 millions d’euros et des bonus

La moitié du chemin semble fait mais la seconde moitié pourrait s’avérer plus difficile. Alors que l’OM attend 50 millions d’euros pour vendre son joueur, la Roma devrait proposer une première offre inférieure. La nomination du nouveau directeur sportif romain, condition requise pour pouvoir avancer dans les négociations avec l’OM, a été faite hier selon Fabrizio Romano.

Toujours selon Il Tempo, la sensation en Italie est que le deal pourrait se boucler avec une base de 45 millions d’euros et des bonus. Mais d’autres facteurs pourraient freiner le dossier.

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Un dossier que veut boucler la Roma malgré des difficultés financières

Tout comme l’Olympique de Marseille, l’AS Roma doit vendre plusieurs joueurs d’ici au 30 juin afin de répondre aux exigences de l’UEFA. Le dossier Greenwood se retrouve donc dépendant de ces ventes. Une situation qui n’arrange pas l’OM qui, en plus de devoir vendre rapidement, ne récupèrera que 60% du prix du transfert.

Malgré ces contraintes qui entourent les finances du club italien, Il Tempo affirme que la Roma veut tenter le tout pour le tout pour satisfaire son entraîneur Gasperini et renforcer son attaque.

Rien ne semble simple autour de l’Olympique de Marseille ces derniers jours entre ses différentes audiences et le marché des transferts. L’été s’annonce une nouvelle fois mouvementé à Marseille.