Mercato : Manchester City dégaine une offre folle à 139 M€ !

Le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes que Manchester City fait déjà trembler l’Europe. Le club de Pep Guardiola est passé à l’offensive pour s’attacher les services d’Elliot Anderson avec une offre pouvant atteindre 139 millions d’euros bonus compris.

Selon les informations relayées en Angleterre, les Citizens auraient transmis une proposition de 123 millions d’euros fixes à Nottingham Forest, à laquelle pourraient s’ajouter 16 millions d’euros de bonus. Une somme colossale qui témoigne de la volonté de Manchester City de boucler rapidement ce dossier.

À seulement 23 ans, Elliot Anderson sort d’une saison remarquable sous les couleurs de Nottingham Forest. Ses performances lui ont permis de franchir un cap important en intégrant la sélection anglaise dirigée par Thomas Tuchel. Son profil polyvalent et sa capacité à évoluer dans plusieurs registres du milieu de terrain séduisent particulièrement les dirigeants mancuniens.

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le joueur britannique le plus cher de l’histoire

Mais City n’est pas seul sur le dossier. Manchester United, Liverpool et Chelsea suivent également avec attention l’évolution de la situation du joueur. Malgré cette concurrence, les Skyblues semblent avoir pris une longueur d’avance grâce à leur offensive spectaculaire.

Sous contrat jusqu’en 2029, Anderson reste toutefois un élément central du projet de Nottingham Forest. Son propriétaire, Evangelos Marinakis, ne compte pas brader son joyau et entend obtenir la meilleure indemnité possible en cas de départ.

Cette opération s’inscrit également dans la stratégie de renouvellement de l’effectif de Manchester City, notamment au milieu de terrain, alors que l’avenir de plusieurs cadres demeure incertain. Si le transfert venait à se concrétiser, Elliot Anderson pourrait devenir le joueur britannique le plus cher de l’histoire.