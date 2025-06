Mercato OM concurrent : Première offre de ce cador anglais pour Cherki !

La saison de l’OL et sa situation avec la DNCG ne permettront pas de garder Rayan Cherki, qui devrait s’envoler cet été pour un autre club. Suivi de près par de très gros noms du championnat anglais, le joueur a fait l’objet d’une première offre de la part de Manchester City, le club le plus avancé dans le dossier.

Rayan Cherki aura montré toute l’étendue de son talent hier soir, lors de la défaite 5-4 face à l’Espagne, au terme d’un match fou. Entré en jeu lorsque la France perdait 4-1, le lyonnais aura absolument tout changé côté Bleu pour sa première apparition avec les A, en inscrivant un but et en délivrant deux passes décisives. De quoi le faire encore un peu plus exploser aux yeux du grand public et qui a décidé les clubs intéressés à passer à la vitesse supérieure.

Car si l’on est sûr à 99% que Cherki va quitter le club de Lyon cet été, rien n’est encore sûr quant à sa destination. Parmi les principaux prétendants, on retrouve Liverpool et Manchester City. Et c’est justement ce dernier qui a décidé de passer à l’action d’après des informations de L’Équipe. Une première offre aurait été présenté auprès des Gones hier, afin d’essayer de recruter le joueur avec qui le club a déjà eu des premiers contacts ces dernières semaines.

Une première offre de City rejetée ?

Cependant, le montant proposé par l’équipe entraîné par Pep Guardiola n’aurait pas satisfait le club du Rhône. Manchester City aura proposé un montant de 22,5 millions d’euros, correspondant au montant de la clause de libération du joueur, inclus lors de son dernier renouvellement de contrat. Un montant déjà réfuté au mercato d’hiver par l’OL, alors que le Borussia Dortmund avait fait la même offre.

Le club affirme que cette clause n’est plus valable, étant donné qu’elle n’était utilisable qu’une seule fois, au moment de l’offre faite par Dortmund. Cependant, le club avait déjà affirmé également que lors de cette offre, toutes les modalités n’avaient pas été respectés par les Bavarois, ce pour quoi l’offre avait été refusée. Reste donc à voir maintenant si Manchester acceptera de formuler une offre d’un montant supérieur, ou si Cherki décidera de partir au bras de fer.