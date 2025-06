Mercato : accord de principe entre l’OM et Angel Gomes !

L’Olympique de Marseille tient peut-être sa première recrue estivale. Selon les informations de RMC Sport, un accord de principe a été trouvé entre le club phocéen et Angel Gomes. Le milieu anglais de 24 ans, formé à Manchester United et actuellement au LOSC, est sur le point de s’engager pour trois saisons avec l’OM.

Convoité également par Tottenham et West Ham, Angel Gomes a finalement donné sa préférence à Marseille. Selon les informations de RMC Sport, un accord de principe a été trouvé entre le joueur et le club marseillais. Séduit par le projet proposé et par la perspective de disputer la Ligue des champions, l’international anglais a choisi de poursuivre sa progression sous les couleurs olympiennes. Une belle opération pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, qui espèrent conclure le dossier dans les prochains jours.

A lire aussi : Mercato OM : C’est confirmé pour ce dossier à 30M€ !

Le club marseillais souhaite finaliser l’arrivée du joueur cette semaine. Libre de signer un pré-accord avec le club de son choix depuis le mois de janvier, l’Anglais donc rejoindre un OM ambitieux pour la saison à venir. Une recrue prometteuse pour l’OM, qui s’active en coulisses pour lancer son mercato.