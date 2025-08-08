Mercato OM : Ivan Hurtado pousse Joël Ordoñez vers une autre destination que Marseille !

Convoité par l’Olympique de Marseille et plusieurs clubs saoudiens, Joël Ordoñez a exprimé sa préférence pour rejoindre le club phocéen. Mais ce choix ne fait pas l’unanimité en Équateur, où certaines voix appellent le défenseur central du Club Bruges à privilégier l’aspect financier.

Un dossier à l’arrêt

Priorité de l’OM pour renforcer sa charnière centrale, le jeune défenseur équatorien de 21 ans a fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait rejoindre Marseille. Pourtant, les négociations semblent bloquées depuis plusieurs jours, laissant la porte ouverte à la concurrence. Les clubs saoudiens, eux, sont prêts à dégainer des offres XXL difficilement refusable sur le plan économique.

Ivan Hurtado tranche : « J’irais en Arabie Saoudite »

Interrogé sur la situation, Ivan Hurtado, véritable légende du football équatorien avec plus de 160 sélections, n’a pas hésité à donner un conseil clair à son jeune compatriote : « Si j’étais Joël Ordoñez, j’irais en Arabie Saoudite. À son âge, il peut sécuriser son avenir financier. Le football, c’est une carrière courte, et il faut savoir profiter des opportunités qui se présentent. »

Un discours qui contraste avec l’enthousiasme affiché par Ordoñez pour rejoindre le projet marseillais.

Un choix de carrière à trancher rapidement

Entre la perspective de s’imposer en Europe dans un club historique et la tentation d’un contrat mirobolant en Arabie Saoudite, Joël Ordoñez devra rapidement trancher. L’OM, de son côté, espère encore convaincre le joueur et son entourage que l’aventure phocéenne peut être la bonne étape pour sa progression.