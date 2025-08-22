Mercato OM : Rabiot écarte une piste !

Adrien Rabiot a plusieurs possibilités pour la saison prochaine. Plusieurs clubs dont Galatasaray se sont manifestés, l’intéressé reste fermement opposé à cette option. De son côté, Benjamin Pavard suscite un intérêt plus concret de la part des Turcs, ainsi que d’autres clubs, mais rien ne semble vraiment avancer…

Adrien Rabiot n’a aucune envie de rejoindre la Süper Lig, en dépit de rumeurs insistantes liant son nom à Galatasaray. Le Français privilégie des « championnat du top 5 » afin d’être appeler en équipe de France pour la coupe du monde 2026 et refuse logiquement toute piste turque.

Rabiot : la Turquie, très peu pour lui

Pavard : profil dans le viseur, mais timing incertain

De son côté, Benjamin Pavard est bien sur les radars des Turcs. Galatasaray le cible, tout en maintenant des discussions prudentes avec l’Inter Milan. Le club turc envisage un prêt assorti d’une option d’achat. Une proposition que les Nerazzurri écartent, préférant un transfert définitif, autour de 20 millions d’euros.

