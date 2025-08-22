Mercato Ligue 1 : pourquoi la clôture a été avancée !

La Ligue 1 ajustera sa date de clôture du mercato estival 2025 au lundi 1er septembre à 20h (heure française), une avancée notable par rapport à l’ancien format. Cette modification répond à plusieurs enjeux : harmonisation européenne, contraintes FIFA et calendrier international perturbé par la Coupe du monde des clubs.

Traditionnellement, le mercato français se terminait tard en soirée, souvent à 23h ou minuit. Cette année, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a décidé de le fermer à 20 h pour mieux s’aligner avec les principaux championnats européens comme l’Allemagne, l’Angleterre ou l’Italie, qui ont eux aussi avancé leur deadline. Seule la Liga espagnole maintient une clôture à 23h59 .

A lire aussi : Mercato : Le temps presse pour l’OM dans le dossier Joel Ordóñez !

Fermeture le 1er septembre à 20h !

Le mercato estival 2025 est exceptionnellement divisé en deux périodes : d’abord une fenêtre du 1er au 10 juin permettant aux clubs, notamment le PSG engagé en Coupe du monde des clubs, de recruter avant la compétition, puis une période classique du 16 juin au 1er septembre (20 h), validée par le Conseil d’administration de la LFP. Ces aménagements respectent à la fois la réglementation de la FIFA, qui limite la durée possible d’un mercato à douze semaines, et le calendrier international perturbé par cette compétition intercontinentale.

Une harmonisation en phase avec les autres ligues

Cette avance de l’heure de clôture reflète une volonté plus large d’harmonisation des calendriers européens. La Premier League, par exemple, a elle aussi reculé sa deadline à 19 h BST (environ 20 h CET) le 1er septembre, afin de réduire la pression sur les équipes administratives et d’agents dans les dernières heures du mercato . Ce modèle est progressivement adopté à l’échelle continentale, dans une logique de régularité et de sérénité pour les clubs et acteurs du marché.

A lire ausssi: OM : Benatia envoie un message fort à tous les joueurs du club !