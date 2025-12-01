Mercato : Retournement pour Alexander Sørloth !

Dans un mercato d’hiver où chaque opportunité de marché peut rapidement devenir une piste sérieuse pour les clubs européens, la situation d’Alexander Sørloth attirait l’attention. Le Norvégien, en manque de temps de jeu à l’Atlético de Madrid, était associé à un possible départ dès janvier par plusieurs médias étrangers. Mais les déclarations de Diego Simeone ont refroidi toute hypothèse d’un mouvement imminent.

Le week-end dernier, Sørloth a rappelé son efficacité en signant un doublé lors de la victoire contre Oviedo (2-0) en Liga. Ses 13 apparitions et 4 buts cette saison montrent qu’il reste un atout crédible dans la rotation madrilène. Justement, c’est cette valeur ajoutée que son entraîneur refuse de sacrifier.

Simeone assume : Sørloth est « extrêmement important »

En conférence de presse, l’Argentin a livré une mise au point très claire sur sa position vis-à-vis de son attaquant : « Mon avis sur Sørloth est qu’il est extrêmement important. Il possède des qualités qu’aucun autre joueur ne nous offre. Nous avons besoin de lui dans cette forme. J’imagine qu’il est heureux lui aussi ». Une déclaration qui s’inscrit à contre-courant des rumeurs annonçant un possible départ.

Ces dernières heures, Fenerbahçe préparait une offre concrète pour attirer le joueur dès janvier, tandis que Newcastle se montrait également attentif à sa situation contractuelle. L’Atlético devait donc trancher : ouvrir la porte à un transfert ou conserver une solution offensive précieuse en cours de saison. Simeone a fermé le débat.

Une fenêtre qui se referme pour les clubs à la recherche d’un attaquant

Sørloth apparaissait comme une opportunité de marché : un profil expérimenté, capable d’apporter un impact physique immédiat. Une situation qui pouvait intéresser plusieurs clubs européens, mais qui semble désormais gelée.

Le message de Simeone ne laisse que peu de place à l’interprétation. Sauf retournement de situation, Alexander Sørloth ne quittera pas l’Atlético cet hiver, ce qui referme une option de plus dans un mercato où les profils offensifs disponibles restent rares.