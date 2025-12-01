Mercato OM : Greenwood visé aussi par un gros club italien ? Un montant évoqué…

Alors que l’Olympique de Marseille prépare déjà les contours de son prochain mercato hivernal, une nouvelle rumeur vient relancer le dossier le plus sensible du moment : celui de Mason Greenwood, meilleur buteur de l’OM cette saison. Annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur de l’Atlético de Madrid, l’ailier anglais verrait désormais un prétendant sérieux émerger en Serie A. Selon les informations publiées par Calcio Mercato, Naples suivrait le joueur depuis longtemps et considérerait l’été 2025 comme le moment opportun pour tenter de l’attirer.

Si un retour en Premier League semble compromis pour Mason Greenwood en raison de son passé extra-sportif, son profil technique, sa polyvalence offensive et son rendement immédiat continuent de séduire des clubs européens de premier plan. Le FC Barcelone a déjà observé son évolution, la Juventus s’était également renseignée à distance. Mais c’est Naples qui, d’après le média italien, serait désormais le plus concret dans son approche.

Naples veut aussi Greenwood ?

Le club de Campanie, habitué aux investissements offensifs depuis plusieurs saisons, verrait en Mason Greenwood un joueur capable d’apporter une dimension supplémentaire à son secteur d’attaque. Toujours selon Calcio Mercato, les dirigeants napolitains estiment que le prochain mercato représente une fenêtre idéale pour passer à l’action. Naples n’écarterait aucune option et réfléchirait déjà à la faisabilité d’un transfert.

Du côté de l’Olympique de Marseille, la position semble claire : le club aurait fixé un prix d’environ 60 millions d’euros, montant en dessous duquel il ne souhaiterait pas discuter. Une somme importante, mais que Naples serait prêt à examiner sérieusement. Le président Aurelio De Laurentiis, connu pour ses paris audacieux sur des profils capables d’enflammer la Serie A, considérerait l’ailier anglais comme un potentiel atout majeur, à la fois sportif et marketing.

Pour l’OM, l’enjeu est double : gérer un dossier sensible tout en restant fidèle à sa stratégie sportive. Alors que Mason Greenwood s’impose comme la principale arme offensive de Roberto De Zerbi, la pression autour de son avenir ne cesse de monter. Et à mesure que l’été approche, les courtisans se multiplient. Le feuilleton ne fait que commencer.