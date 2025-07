OL : Ambiance très chaude devant la DNCG… et toujours autant de flou dans les comptes !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’OL est dans le dur. À l’aube d’une décision cruciale de la DNCG, le club lyonnais se présente avec des comptes flous, une dette colossale et un propriétaire aux montages financiers plus que discutables. Malgré des ventes massives, l’argent semble s’évaporer. Et pendant que Textor jongle entre Botafogo, Molenbeek et Lyon, les supporters, eux, s’inquiètent sérieusement pour l’avenir du club.

Ce mercredi, l’OL joue sa peau devant la DNCG. Et autant dire que ça ne sent pas bon… Le club lyonnais est convoqué une nouvelle fois par le gendarme financier du foot français. En ligne de mire : un possible coup de massue avec une relégation administrative en Ligue 2. En cause ? Une gestion financière plus que douteuse, des dettes qui explosent et un propriétaire qui reste muet.

Depuis plusieurs semaines, l’institution OL ressemble plus à une coquille vide qu’à un club structuré. Une dette qui grimpe à plus de 500 M€, une dépendance totale aux ventes, un projet sportif flou… et des montages financiers qui sentent franchement le bricolage.

Eagle Football, un flou qui fait peur

Le problème, c’est que derrière tout ça, il y a Eagle Football, le groupe de John Textor. Officiellement propriétaire, il brille surtout par son opacité. Pas de données financières publiées, des promesses de financement restées lettre morte, et une trésorerie qui semble bien loin de Lyon.

Pire : les mouvements entre l’OL et les autres clubs du “groupe Eagle” posent de vraies questions. L’exemple le plus criant ? Botafogo, le club brésilien aussi contrôlé par Textor, avec lequel des montages financiers commencent à agacer sérieusement les supporters. Création d’un “OL Brésil”, remboursements flous, transferts de joueurs pas clairs… On frôle le système de vases communicants. Mais pour qui ? Pas sûr que ce soit à l’avantage de l’OL.

Des ventes, mais toujours plus de dettes

Et pourtant, des ventes, il y en a eu. OL Féminin, OL Reign, LDLC Arena… En tout, près de 150 M€ de cash rentrés. Mais dans le même temps, la dette du club continue de grimper : 505 M€ au 30 juin 2024, contre 458 M€ un an plus tôt. Tout ça malgré un refinancement censé être plus avantageux (5,83 % quand même). Bizarre, non ?

Alors, la question se pose : où passe vraiment l’argent ? Est-ce que les fonds servent à renforcer l’OL… ou à boucher les trous ailleurs dans l’empire Textor.

Supporters inquiets, DNCG sur les dents

En résumé, l’OL arrive ce mercredi devant la DNCG dans une situation ultra-tendue. Les supporters sont dans le flou total, les instances aussi. Et les zones d’ombre continuent de s’épaissir. Entre montage opaque, absence de garanties claires, et une gestion qui interroge… le projet lyonnais est sur la sellette.

Le club peut-il éviter la Ligue 2 ? Ce n’est plus seulement une affaire de comptes, mais aussi une question de confiance. Et celle-là, elle est bien entamée…