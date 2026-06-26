OM : Di Meco s’oppose à la vente de Greenwood et propose une autre solution

Confronté à une situation financière délicate et aux contraintes du fair-play financier, l’Olympique de Marseille pourrait être contraint de vendre l’un de ses joueurs les plus bankables cet été : Mason Greenwood. Une perspective qui ne convainc absolument pas Éric Di Meco. Sur les ondes de RMC, l’ancien défenseur olympien a estimé que l’OM commettrait une erreur en se séparant de son attaquant anglais à prix réduit.

« L’OM va rentrer dans une année, avec la Ligue Europa, où avoir Greenwood dans ton effectif, c’est presque inespéré. Même s’il n’est pas un joueur du top 8 ou du top 16 européen, c’est quand même un attaquant qui a un truc. Pour l’OM version Ligue Europa et version économie, c’est inespéré. C’est pour ça que je pense qu’il ne faut pas le brader. Le gros problème, c’est que comme tout le monde sait qu’on a besoin d’argent, les mecs vont te proposer des cacahuètes. Mais je pense qu’il ne faut pas le brader. Malgré tout, dans la saison qui arrive pour l’OM, Greenwood va encore te faire des différences. Je ne te dirais pas la même chose si on avait des ambitions européennes plus élevées, mais pour l’OM de la saison prochaine, si Greenwood est là, je suis content. »

Pour Di Meco, vendre Greenwood n’a de sens que si l’opération permet réellement au club de récupérer une somme conséquente. Dans le cas contraire, il privilégierait d’autres départs afin de préserver l’atout offensif numéro un de l’effectif marseillais.

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« Le rendement qu’il peut donner s’il reste à contre-cœur ? Ça, c’est un autre débat. À un moment donné, il va falloir sonder le joueur. Mais aller en Arabie saoudite, sportivement, pour lui, ce n’est pas terrible. Aller à la Roma, là oui, il passerait un cap. Moi, je ne le braderai pas. Après, le problème, c’est qu’il faut faire rentrer de l’argent. Si c’est pour le vendre 30 millions d’euros, il vaut mieux en vendre quatre autres à 5 millions. Si c’est pour récupérer 18 millions d’euros, il y a peut-être d’autres joueurs à vendre. »

Un avis qui risque de faire écho chez de nombreux supporters marseillais, alors que l’avenir de Greenwood demeure l’un des grands dossiers de l’été.

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