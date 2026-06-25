Mercato OM : Ces 8 joueurs qui pourraient rapporter gros !

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À l’heure où l’Olympique de Marseille devra repasser devant la DNCG suite à une audition loin d’être convaincante en début de semaine, le trio Richard, Lorenzi et McCourt doit trouver des solutions pour assainir les finances de l’OM avant de repasser devant le gendarme financier du football français.

Mason Greenwood, un départ bientôt officiel ?

Plus que jamais proche d’une arrivée à l’AS Roma, l’ailier anglais, plus grande valeur marchande de l’OM, ne cesse d’animer le mercato olympien depuis la fin de cette saison 2025/2026. Bien qu’il ait communiqué son souhait de rester dans la cité phocéenne, Mason Greenwood est plus que jamais sur le départ de l’OM… Alors que l’AS Roma semblait tenir la corde ces dernières semaines, le club turc Fenerbahçe pourrait venir challenger les Romains et tenter de convaincre l’Olympique de Marseille pour le transfert de l’ailier anglais. Une première offre de 35M d’euros aurait déjà été formulée par un club, refusée par le club olympien qui demande au minimum 55M d’euros pour Greenwood.

En plus de l’ancien ailier de Manchester United, Pierre-Emile Højbjerg, milieu danois de l’OM, pourrait également partir pour renflouer les caisses du club. Il serait en partance pour l’Atalanta Bergame, avec qui il serait proche de trouver un accord.

La situation économique de l’OM étant plus que délicate, personne n’est intransférable au sein de l’effectif marseillais. À ces deux départs probables vient s’ajouter le cas Hamed Traoré, arrivé de Bournemouth l’été dernier : le milieu offensif ivoirien pourrait également faire ses valises direction l’Italie et le Genoa.

Ces autres grosses valeurs marchandes sur le départ ?

Alors qu’il a clairement annoncé son souhait de rester une deuxième saison à l’OM, l’ailier brésilien Igor Paixão pourrait être cédé contre un beau chèque. Plus gros transfert de l’histoire du club (35M d’euros), l’ancien du Feyenoord Rotterdam aura été une des illuminations de l’OM sous Habib Beye malgré des débuts compliqués, lui qui avait signé blessé.

Un autre ancien du club néerlandais pourrait, en cas de belle offre, faire ses valises. Le milieu Quinten Timber, arrivé cet hiver pour 4,5M d’euros, pourrait rapporter gros au club marseillais. Coté entre 20 et 25M par l’OM, le milieu néerlandais, qui dispute la Coupe du Monde avec sa sélection, sera automatiquement exposé et pourrait attiser les convoitises de grandes écuries européennes. Petit bémol : il s’est blessé avant le match contre la Suède. Une absence courte qui n’engage pas l’état de santé du joueur, due à une simple mesure de précaution.

Buteur lors du match de l’Algérie contre la Jordanie, Amine Gouiri pourrait également partir. L’attaquant fennec est estimé à 30M€ sur Transfermarkt, une valeur marchande qui pourrait grimper en cas de qualification des siens en 16e de finale de la Coupe du Monde et de belles performances.

Enfin, considérés comme deux futurs piliers sur qui s’appuyer pour la saison prochaine, Facundo Medina et Nayef Aguerd pourraient, malgré l’envie de l’OM de les conserver, partir en cas de belles offres pour renflouer les caisses.

Une chose est sûre : alors que le second passage du club devant la DNCG approche, l’OM se devra de vendre le plus rapidement possible sous peine d’être encore plus sanctionné. Pour rappel, le club olympien a écopé d’une amende de 10M d’euros de la part de l’UEFA, mais aussi de la contrainte de rééquilibrer ses finances d’ici la fin de la saison prochaine (vendre pour 100M d’euros).