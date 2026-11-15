Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Selon L’Équipe, dont les informations sont rapportées par Le Phocéen, Didier Digard aurait remporté une bataille d’influence face à Pierre Sage pour prendre les commandes du RC Lens. Le nouvel entraîneur aurait convaincu Joseph Oughourlian lors d’une rencontre à Londres.

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Le RC Lens↗ a officialisé vendredi soir, à 22h16, la nomination de Didier Digard pour succéder à Yannick Cahuzac. Le technicien de 40 ans a dirigé sa première séance dès le lendemain matin à la Gaillette. Mais cette arrivée aurait été précédée d’un désaccord entre les principaux décideurs du club artésien, alors que Pierre Sage semblait initialement tenir la corde.

Joseph Oughourlian penchait pour Pierre Sage

D’après les informations rapportées, le président Joseph Oughourlian échangeait directement avec Pierre↗ Sage depuis Londres et privilégiait son profil. De son côté, le directeur sportif Jean-Louis Leca soutenait la candidature de Didier Digard. Avec le directeur général Benjamin Parot, Leca avait également étudié plusieurs autres pistes, dont celles d’Habib Beye et de Walid Regragui. Les deux candidats auraient ainsi représenté des options différentes au sein de l’organigramme lensois. Pierre Sage bénéficiait de la préférence du président, tandis que Didier Digard pouvait compter sur l’appui du directeur sportif, dont l’influence aurait été préservée par cette nomination.

La rencontre décisive entre Digard et Oughourlian

Jean-Louis Leca disposait de plusieurs arguments pour défendre le choix de Didier Digard. Le directeur sportif entretient notamment des relations étroites avec Meïssa N’Diaye, l’agent du technicien, qui représente également plusieurs joueurs du RC Lens↗, parmi lesquels Florian Thauvin, Samson Baidoo, Ismaëlo Ganiou et Mezian Mesloub. Le quotidien sportif évoque aussi les difficultés qu’aurait pu poser une arrivée de Pierre Sage dans le fonctionnement interne du club. Leca aurait eu du mal à conserver la même liberté d’action avec l’ancien entraîneur lyonnais. Le tournant du dossier serait intervenu jeudi soir, lorsque Joseph Oughourlian a demandé à rencontrer Didier Digard. Celui-ci s’est rendu à Londres vendredi et aurait convaincu le président lensois de lui confier l’équipe.

Un retour rapide sur un banc de Ligue 1

Écarté du Havre le 31 octobre, Didier Digard n’aura attendu que treize jours avant de retrouver un banc de Ligue 1. Il arrive toutefois à Lens avec une série récente délicate : sa dernière victoire remonte au 17 mai contre Lorient, avant neuf rencontres conclues par deux matchs nuls et sept défaites. Le calendrier lensois lui proposera notamment des rendez-vous à domicile contre Toulouse et Le Havre, ainsi que des déplacements à Angers et à Nice.