Real Madrid : de l’idylle au désamour, Vinicius face à un tournant majeur de sa carrière

Longtemps symbole du renouveau offensif du Real Madrid, Vinicius Jr traverse aujourd’hui la période la plus délicate depuis son arrivée en Espagne. En baisse de rendement, régulièrement sifflé par le public du Santiago-Bernabéu et confronté à une relation distendue avec les supporters, l’ailier brésilien voit son avenir s’inscrire dans une zone d’incertitude, à un an et demi de la fin de son contrat.

Référence mondiale à son poste il y a encore moins de deux ans, Vinicius vit un net retournement de situation. Samedi dernier face au Séville FC (2-0), le Brésilien a été hué lors de sa sortie à la 83e minute. Un épisode marquant, mais loin d’être isolé, qui illustre une dégradation progressive de son lien avec les tribunes madrilènes.

Le Clasico du 26 octobre, point de bascule

Le début du désamour remonte au Clasico remporté 2-1 face au FC Barcelone, le 26 octobre dernier. Remplacé en cours de match, Vinicius avait affiché une colère visible, très mal perçue par une partie du public. Depuis cet épisode, quelque chose semble s’être rompu, tant dans la relation avec les supporters que dans son influence sur le jeu du Real Madrid, jusque-là quasi irréprochable sur le plan comptable.

Cette rupture s’est confirmée en Ligue des champions, notamment lors de la défaite face à Manchester City (1-2). Des choix techniques imprécis et un manque de justesse dans le dernier geste ont alors déclenché les premiers sifflets appuyés.

Des attitudes qui alimentent la crispation

Au fil des semaines, l’exaspération s’est amplifiée. En Coupe du Roi face à Talavera, l’attitude de Vinicius sur le banc, marquée par un fou rire après le deuxième but encaissé par son équipe, a été très mal accueillie. Dimanche, cette accumulation d’épisodes a débouché sur une véritable bronca au Bernabéu.

Sur les réseaux sociaux, le malaise est également perceptible. Le joueur a changé sa photo de profil Instagram, remplaçant son image en maillot du Real par celle de la sélection brésilienne, avant de publier des messages énigmatiques ponctués de points de suspension, sans prise de parole officielle.

Un rendement en chute libre

Au-delà des attitudes, les critiques portent surtout sur les chiffres. Vinicius reste sur une série de quatorze matches sans marquer toutes compétitions confondues, soit près de trois mois sans but. Sur l’année civile 2025, il affiche seulement treize réalisations en 61 rencontres. Des statistiques en net décalage avec celles attendues pour un joueur de son statut, et largement inférieures à celles de certains cadres offensifs du club.

Cette baisse de rendement nourrit le débat au sein du public madrilène. Selon un sondage réalisé par Marca, 86 % des supporters interrogés estiment que la meilleure solution serait une vente du joueur, jugeant sa situation devenue sans issue au Real Madrid.

Un avenir encore ouvert malgré les tensions

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Vinicius se trouve à un moment clé de son parcours madrilène. Les discussions pour une prolongation sont à l’arrêt depuis plusieurs mois, sans pour autant signifier une rupture imminente. En interne, les dirigeants du Real souhaitent toujours prolonger l’aventure, considérant l’ailier brésilien comme un élément majeur du projet, tant sur le plan sportif qu’économique.

Courtisé depuis deux saisons par des clubs saoudiens prêts à lui proposer des offres très élevées, Vinicius n’envisage pas un départ à court terme, et le club non plus. Reste désormais à savoir si le joueur parviendra à inverser la tendance, sur le terrain comme dans son rapport avec les tribunes, afin de retrouver une dynamique plus conforme à son statut au sein de la Maison Blanche.